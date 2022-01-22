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Uzmanlar kara kışı yorumladı: 1987 gibi olur mu?

#Kar#Türkiye#Mücadele
Uzmanlar kara kışı yorumladı: 1987 gibi olur mu

İstanbul’da da beklenen kar yağışı dün akşam saatlerinde başladı. Kentin yüksek kesimleri kısa sürede beyaza büründü. Beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan bugün yapılacak uçuşların yüzde 25 oranında azaltılacağı duyuruldu. THY de bugün Sabiha Gökçen’den 8’i yurtdışı, 49 uçuşu iptal etti. Peşpeşe yapılan uyarılar, İzlanda soğuklarının gelmesi “1987 kışı geri mi dönüyor” yorumlarına neden oldu. Ancak uzmanlar 1987 kışının bir daha geri gelmeyeceği konusunda hemfikir.

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CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, etkisine girdiğimiz soğuk hava dalgasının 1987 kışı gibi olmayacağını belirterek şunları söyledi: “87 kışı olağanüstü bir kıştı. Belki 150 yılda bir görülen bir kıştı. Şehrin üzerine 1 metreyi aşan kar yağmıştı. Öyle bir kar artık mümkün değil İstanbul’da. 87’de İstanbul’un nüfusu 3-4 milyondu. Şimdi 20 milyon. 20 milyonun nefes alması bile yetiyor havanın ısınması için. Biz normal bir kış yaşayacağız. Sıcaklık 2 derece civarında olacak. Bunlardan son 10 senede 2-3 tane yaşadık. İstanbul’a kar cuma gecesi 24.00’dan sonra yağar. Cumartesi de yağar, akşamüstü ara verir. Aralıklılarla salı gününe kadar 4 gün sürer. Kar yüksekliği en fazla şehir içinde 4-5 cm olur.”

İSTANBUL FELÇ OLMUŞTU

1987 yılının Mart ayında İstanbul’u bir anda esir alan kar, iki hafta boyunca adeta kenti kilitlemiş, kaos ortamı yaratmıştı. 3 Mart’ta hava sıcaklığı bir gecede 9’dan eksi 5’e düşmüş, kar kalınlığı bir metreyi aşmıştı. Okullar tatil edilmiş, elektrik ve gaz kesintileri olmuş, hatta bazı fırınlar açılamadığı için ekmek sıkıntısı yaşanmıştı.

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KARDA, BUZDA, AYAKTA VE HAYATTA KALMA REHBERİ

Tüm yurtta etkili olan kara kış, birçok bölgede hayatı olumsuz etkiliyor. Balkanlar üzerinden daha da soğuk bir dalganın geleceği uyarısını yapan AFAD, buzlanma ve don tehlikesi ile kazalara karşı vatandaşların yapması gerekenleri sıraladı...

Uzmanlar kara kışı yorumladı: 1987 gibi olur mu

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın yurt genelinde etkili olacağını duyurdu. AFAD’dan yapılan açıklamada “Tüm yurtta kuvvetli, yer yer yoğun kar şeklinde yağışlara neden olacağı tahmin edilmektedir. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da perşembe gününe kadar zirai don tehlikesi var” denildi. Vatandaşların buzlanma, çığ ve don tehlikesi ile kazalara karşı alabileceği önlemler ise şöyle sıralandı:

KÜÇÜK VE DENGELİ ADIMLAR...

- Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayın.
- Çatılarda oluşan buz sarkıtlarından uzak durun.
- Vücudu sıcak tutacak elbiseleri tercih edin.
- Kayarak düşme tehlikesine karşı eller cepte yürümeyin.
- Küçük ve dengeli adımlarla yürüyün.
- Tabanı kaygan olmayan ayakkabı tercih edin.
- Cep telefonu bataryası ve varsa mobil şarj ünitesinin şarjlarını dolu tutun.
- Radyo ve el feneri için yedek pil bulundurun.

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Uzmanlar kara kışı yorumladı: 1987 gibi olur mu

BU KEZ DONMADILAR

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi kırsalında başıboş eşekler, donma tehlikesine karşı belediye ekipleri tarafından toplanıp barınağa götürüldü. İlçe, 2013 ve 2015 yıllarında yürek yakan buz tutan eşek görüntüleriyle gündeme gelmişti.

Uzmanlar kara kışı yorumladı: 1987 gibi olur mu

CANDOSTLARA YARDIM ELİ

Yurdun birçok yerinde olduğu gibi Kilis’te de sokak ve yaban hayvanları unutulmadı. Ekipler yollara yem bıraktı, üşüyen hayvanları barınaklara topladı.

Uzmanlar kara kışı yorumladı: 1987 gibi olur mu

MAHALLEYİ KAR YUTTU

Şırnak ve çevresinde 3 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle Beytüşşebap ilçesinde ev ve araçlar kar altında kaldı.

Uzmanlar kara kışı yorumladı: 1987 gibi olur mu

PATİKADA MAHSUR KALDILAR

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Trabzon Salpazarı’nda kardan kapanan patikada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.

Uzmanlar kara kışı yorumladı: 1987 gibi olur mu

80 SANTİMİN RESMİDİR

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde kar kalınlığı 80 santime ulaştı.

Uzmanlar kara kışı yorumladı: 1987 gibi olur mu

6 SAATLİK HASTA KURTARMA

Van’ın Başkale ilçesinde bir tansiyon hastası, yolların kardan dolayı kapanması nedeniyle 6 saatlik çalışma sonrası hastaneye ulaştırıldı. Tunceli’de de rahatsızlanan bir kadın da kar motoruyla hastaneye götürüldü.

Uzmanlar kara kışı yorumladı: 1987 gibi olur mu

 

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#Kar#Türkiye#Mücadele

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