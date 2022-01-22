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Öğrenci evi davalık oldu

#Ev Sahibi#Kiracı#DAVA
Öğrenci evi davalık oldu

Kirayı iki katına çıkarmak isteyen yeni ev sahibi ilginç bir yola başvurdu. ‘Evim pansiyon olarak kullanılıyor’ şikâyeti üzerine, üçü üniversiteli, biri öğretmen 4 kişinin kaldığı İstanbul Bahçelievler’deki ev gece yarısı zabıta tarafından mühürlendi. Kış ortası evsiz kaldıklarını belirten öğrenciler mahkemenin yolunu tuttu. Mahkemenin dün verdiği kararla öğrenciler eve dönebilecek.

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Ev sahipleri ile kiracılar arasındaki tartışmalar son ayların en öne çıkan konu başlıklarından biri. İstanbul Bahçelievler’deki bir dairenin yeni sahibinin başvurduğu yol ise ‘Bu kadar da olmaz’ dedirtti. Biri özel okulda öğretmenlik yapan, üçü üniversitede okuyan 4 kadın Bahçelievler’de daire kiraladı. Evin eski sahibi Mustafa D. öğrencilerle kontrat yaptı. Her bir öğrenci 1.000 TL kira ödüyordu. Yıllık yapılan kontratların yanı sıra, su, elektrik ve doğalgaz aboneliği de öğrencilerin adına yapıldı.

İKİ KATINA ÇIKARDI

Ancak, anılan daire geçen 30 Aralık günü el değiştirdi. Mustafa D., tapu kaydına göre dairesini 700 bin liraya Bahçelievler Belediyesinde yönetici olarak çalışan Bilgin Y.’ye sattı. Kiracıların iddiasına göre, yeni ev sahibi Bilgin Y. kısa süre sonra kiracılarının kapısını çalarak yeni kira bedelinin 9.750 TL olduğunu belirtti. Öğrenciler, söz konusu tutarın yüksek olduğunu ellerinde 1 yıllık kontratları olduğunu söyledi.

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‘EVİ İŞGAL ETMİŞLER’

Taraflar arasında geçen bu olumsuz görüşme sonrası 5 Ocak günü Bilgin Y. “Kiracılar evimi işgal etmiş. Kontratları da yok. Suyu, elektriği ve doğalgazı da kaçak kullanıyorlar” diyerek kaymakamlığa şikâyette bulundu. Kaymakamlık 10 Ocak günü, üst yazı ile ilgili birimlere yazı gönderdi. 17 Ocak günü polis ve zabıta ekipleri daireye gitti. Bina yöneticisi nezaretinde yapılan incelemede, ev sahibinin şikâyetinin gerçeği yansıtmadığı tutanak altına alındı. Polis ve zabıta ekipleri, kiracıların kontratları ile su, elektrik ve doğalgaz aboneliklerini gösteren evraklarla binadan ayrıldı.

KAPI MÜHÜRLENDİ

Ev sahibi Bilgin Y. bu kez, “Ev pansiyon gibi kullanılıyor. Gireni çıkanı belli” değil diyerek yeni bir şikâyette bulundu. Polis ekipleri bu kez, evde oturan 4 kişinin ifadelerini aldı. Öğrenciler, haklarındaki şikâyetin doğru olmadığını yineledi. İfade alma işlemi sonrası 4 kişinin kaldığı ev gece 01.30’da mühürlendi. Gece yarısı ortada kalan öğrenciler, bir çok eşyalarını dahi alamadan evden çıktı.

MAHKEME KARARIYLA EVE DÖNECEKLER

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Yakınlarının evlerine o gece yerleşen öğrenciler, kararın iptali için mahkemenin yolunu tuttu. İstanbul Üniversitesi’nde okuyan aynı zamanda kasiyerlik yapan Melisa K. adına İstanbul 8. İdare Mahkemesi’nde dava açıldı. Dava dilekçesinde, öğrenciler adına telafisi güç zararların oluşabileceği kaydedildi. Mahkeme dün, yürütmenin durdurulması kararı verdi. Bu kararla birlikte, dairedeki mühür sökülüp öğrenciler yeniden eve girebilecek. Melisa K.’nin avukatı Yunus Emre Çakıroğlu, evin mühürlenmesi işleminin hukuka aykırı olduğu görüşünü dile getirdi.

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#Ev Sahibi#Kiracı#DAVA

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