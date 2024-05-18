CNN Türk firari Sezgin Baran Korkmaz'ın izini buldu

Haberin Devamı

SBK Holding'in sahibi firari Sezgin Baran Korkmaz, ABD'nin New York şehrindeki Türk Günü yürüyüşlerinde görüntülendi.

CNN Türk - Hürriyet Washington Temsilcisi Yunus Paksoy, detayları aktardı:

Sezgin Baran Korkmaz, buradaki yürüyüşün en başlarında görüntülendi. Tanıdık bir sima, yüzünü tanıdım. Onunla fotoğraf çektiren insanlar var. Daha sonra sordum kendisine, "Biz sizi Türkiye'de görmeyi bekliyorduk ancak siz buradasınız" diye. Baya da keyfi yerindeydi, "2 ay sonra Türkiye'ye döneceğim inşallah" dedi.

Yunus Paksoy'un canlı yayındaki konuşması sırasında yayına dahil olan Sezgin Baran Korkmaz açıklamalarda bulundu.

"HAKKIMDA YÜRÜTÜLEN GİZLİ BİR SORUŞTURMA YOK"

Korkmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

Benim hakkımda Amerika'da yürütülen gizli bir soruşturma yok. Bunun garantisini verebilirim. Bundan ikinci bir Reza Zerrab davası çıkmaz. Ben o memlekete yaptığım hizmeti o memleketin topraklarına ayak bastığımda anlatacağım. Benim alnım ak olmasa ben bu sokağa çıkamazdım. Binlerce insan çalıştırdım, alnımın akıyla hesap verdim. Alnımın akıyla da memleketime döneceğim. Tek istediğim lütfen doğru olmayan şekilde yorum yapmayın.

Haberin Devamı

Ben denilen gibi bir durumda olsaydım, hem Avusturya'da hem burada Türkiye'nin iade talebini kabul edip anında dönmek istemezdim.

"KARA PARA AKLAMA SORUŞTURMASINDA YARGILANIYORUM"

Keşke İngilizce bilen biri, hukuktan anlayan biri benim dosyama baksaydı. Bugün Türkiye'de gündeme gelen olayların, ABD'deki yargılamanın bir parçası mı değil mi diye baksalardı. Bunların hiçbiri gerçek değil, hepsi hayal ürünüydü. Benim ne Erdoğan ne herhangi bir devlet yetkilisiyle sorun yaşamam söz konusu değildi. Tamamen muhalefete saldırmak için uydurduğu bir şeydi. Ne yazık ki insanlarda ateşe körükle gittiler. Evet bir kara para aklama soruşturması var. Evet ben o soruşturmada yargılanıyorum. Yargılamam devam ediyor ama ABD bir hukuk devleti. Ben ülkeme alnım ak bir şekilde döneceğimden eminim

"BEN REZA ZARRAB İLE ÖRNEK GÖSTERİLECEK BİRİSİ DEĞİLİM"

Ben Reza Zarrab ile örnek gösterilecek birisi değilim. Ben hiçbir zaman kendi ülkemde bir suç işlemedim. İddialar neydi, kara para aklamaydı. Paranın kaynağı neresiydi Amerika'ydı.

Haberin Devamı

TÜRKİYE'DEN NEDEN FİRAR ETTİ?

Türkiye'den firar etmedim, ben yurt dışındayken hakkımda yakalama kararı çıktı. Ben Türkiye'deyken hakkımda bir yakalama kararı veya yurt dışına çıkma yasağı yoktu. Benim avukatlarım mahkemeye, 'müvekkilim hakkındaki tutuklamayı kaldırın, gelsin ifadesi versin' dedi. Üst sınırı 5 yıl olmasına rağmen mahkeme bunu kabul etmedi. Ben Avusturya'dayken, hakkımda Türkiye'de hazırlanan MASAK raporu sonrası ABD'de yakalama kararı çıktı. Ben Avusturya'daki yakalama kararı sonrası 1 yıl kadar oradaki yargılamam devam etti. Ben Türkiye'ye dönmek için yaptığım hukuksal mücadeleler sonuç vermeyince ABD'ye iadem oldu.

Ben buradaki mahkemede aklanırsam, Türkiye'ye dönersem zaten bir suçtan iki farklı ülkede yargılanamazsınız. Paranın kaynağı da ABD.

Haberin Devamı

TÜRKİYE'DE PERDE ARKASINDAN MEDYA YATIRIMLARI YAPTI MI?

Ben arka kapılardan medya yatırımı yapacak bir karakter değilim. Benim herhangi bir medya yatırımım yok. Bazı fizibilite çalışmalarım var ama daha çok eğlence kanalı olacak.

YURT DIŞINA ÇIKIŞI NASIL OLDU?

Benim hakkımda yurt dışı çıkış yasağı konulduktan 45 gün sonra kaldırıldı. Kaldırılması da şöyle… Suçtan elde edildiğine dair bir evrak yokken, MASAK raporu yokken bir telefonla bu konulmuştu. Bu hukuka uygun değildi. 45 gün bizim bunu suçtan elde edip etmediğimizi bilip bilmememiz beklendi. Sonra bilmediğimiz ortaya çıktı. Ben yurt dışına çıktıktan 1 gün sonra tekrar yasak gelmedi. Benimle ilgili operasyon yapıldığı zaman konuldu.

Haberin Devamı

GAZETECİLERE PARA VERDİĞİ İDDİASI

O iddialar tamamıyla bir düzmeceydi. Ben bir gazeteciye rüşvet vererek kendimi kirletmem.