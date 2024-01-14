CNN TÜRK ekibi sınırın sıfır noktasında

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 kahraman asker şehit oldu, 4 asker ise yaralandı. Türkiye'yi yasa boğan haberin ardından, MSB yoğun operasyonlara başladı. Milli Savunma Bakanlığı, son 24 saatte Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısının 57'ye yükseldiğini bildirdi.

CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, sınırın sıfır noktasında Hakurk'a yakın bir noktada yaşananları aktardı. Fulya Öztürk'ün konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Zorlu şartlar devam ediyor. Türkiye Irak sınırındayız. Dün gece de yayınlarımızı gerçekleştirmiştik, eksi 10’du. Şu an hissedilen sıcaklık eksi 6 derece. Şatlar çok zor. Terörle mücadeleye bu zorlu şartlarda devam ediyor. Biz de jet seslerini duymuştuk. Pençe Kilit bölgesinde havalana jetler hedefleri vurunca bu noktaya da sesler geliyor.

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'GÖRÜŞ MESAFESİ SIFIRA DÜŞMÜŞ VAZİYETTE'

Sis çok etkili. Kepçeler üs bölgesinin yollarını açmak için çalışma yapıyor. Kardan dağlar oluşmuş sanki. Geniş açıdan bölgeyi size göstereceğiz. Göz gözü görmeyecek, görüş mesafesi sıfıra düşmüş vaziyette. Hiçbir şey gözükmüyor. Bulunduğumuz yer Pençe Kilit harekât bölgesine yakın bir nokta. Karşıda bir kule var ama gözükmüyor. Göz gözü görmüyor, inanılmaz bir durum var. Gördüğünüz gibi yollar kapandı. Kepçe bu noktaları temizleyecek. Irak’ın kuzeyinde eksi 15 dereceyi buluyor soğukluk. Elli yedi terörist etkisiz hale getirildi. Şartlar çok ağır. Arazide çok sayıda komando arama-tarama faaliyetindeler. Saatlerdir bölgedeler.

Yol kapanmış vaziyette. Mehmetçikin operasyon yaptığı bölge burası. Çok daha ileri noktalarda nöbet tutan askerler var. Sisin ve pusun çöktüğü, karın yolları kapattığı bir arazi şartı var. Zırhlı araçlar hazır bekliyor.

Teröre geçit vermemek için komandolar nöbette, bir yandan da karla mücadele var. Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 57 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı her saat artıyor.

Biz 2 bin 200 metre yükseklikte bir noktadayız. Irak’ın kuzeyinde şartlar çok daha çetin.

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Termal kameralar ile bölge inceleniyor, İHA ve SİHA’lar görüntü aktarıyor. Jandarma ve komandolar duraksamıyor, vermiş oldukları mücadeleyi anlatmaya devam edeceğiz.