‘Terör maşaları’yla yıpratma savaşları

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SON zamanlarda artan provokasyonlar, Türkiye içerisinde çeşitli terör örgütlerinin saldırı arayışları, başka ülkelerin casusluk faaliyetleri ve bir anda sınırlarımızın ardındaki terör örgütü PKK’nın hain saldırıların toplu adının, “Yıpratma Savaşı” olduğunu daha önce yazmıştım. Bugün bir kez daha hem yıpratma savaşını hem de Metina’da 9 askerimizin şehit düşüren saldırının ayrıntılarını, PKK ve uzantılarıyla mücadele konusunda bölgesel ve küresel açıdan son durumu sizlerle paylaşacağım. 7 Ekim yani Gazze meselesinin başlangıcından hemen sonra Irak’ta terör örgütünün bir anda hareketlenmesini dikkatinize sunacağım. Aşağıdaki satırları okurken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Irak’ta yaptığı temasları ve merkezi hükümetin Türkiye ile bu mücadelede genel çerçevede uzlaştığını da göz önünde bulundurun.

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YIPRATMA SAVAŞI NEDİR?

Sevgili okurlarım, 7 Ekim’den bu yana Türkiye sadece Irak’ta 31 şehit verdi. Ayrıntılarını ilerleyen satırlarda okuyacaksınız ama önce size bir de “Yıpratma Savaşı”nın tanımını yapacağım.

- Temel hedef bölgesel ittifakları bozmak için, her ülkeyi kendi sorununun içinde meşgul etmek.

- Başından beri İsrail- Filistin meselesinin bölgede bir dizi fay hattını tetiklemesi öngörülüyordu.

- Bölgesel birlikteliğin bozulması için, ülkelerin kendi içlerinde sorunlara yoğunlaştırılması bunun için de vekil güçlerin, taşeronların yani terör örgütlerinin kullanılması söz konusu oluyor.

METİNA’DA 1740 RAKIMLI TEPEDE NE OLDU

Türkiye önce kendi topraklarından terör örgütünü temizledi, bunu yaparken konsept değiştirerek terörü kaynağında kurutmak için düğmeye bastı. Suriye ve Irak topraklarında eş zamanlı büyük operasyonlara başladı. 378 kilometrelik Türkiye-Irak sınırı için 2019’dan itibaren Hakurk ile Pençe harekâtları başlatıldı.

MÜREKKEP SIÇRATMA STRATEJİSİ

- 378 kilometrelik sınırın Irak tarafında 10 ila 30 km’lik derinlik terör örgütünden temizlenmeye başlandı. Bugün Zap’ın sadece güneyinde küçük bir alan kaldı. Hedef bahar aylarında o bölgenin de tamamen temizlenmesi.

- TSK’nın şu an o bölgede yaklaşık 100 üssü bulunuyor.

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- Bu üsler ve güvenli alan akademisyenlerin mürekkep sıçratma stratejisi denilen yöntemle yapılıyor. Kâğıda sıçratılan mürekkep damlalarının bir süre sonrası birleşmesi gibi, TSK bir alana yerleşiyor, temizliyor, genişletiyor, yanındaki güvenli alanla birleştiriyor.

- Hedef bir yanda Zap’ta açıkta kalan bölgeyi de temizlemekken, diğer yanda ihtiyaç duyulan yerlerde daha da güneye inmek.

- İşte sorun burada başladı, güneye indikçe hem coğrafya zorlaştı hem koşullar hem de meskun mahallere ve köylere yaklaşıldı.

- Bölgedeki hemen her tepenin içinde beş altı katlı ve yaklaşık 30-40 girişi çıkışı olan mağaralar bulunuyor. Bu mağaralarda teröristler saklanıyor. Mühimmatları tüm haberleşme sistemleri o mağaraların içinde. Mağaranın içindeki onlar varken, mağaranın bulunduğu tepenin üstünde çoğu zaman Mehmetçik görev yapıyor.

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COĞRAFYASI ZOR BÖLGE

Sevgili okurlarım, son saldırının olduğu bölgede coğrafya bu şekilde. İklim de değişik. Sis çok fazla. İHA ve SİHA kullanımı zor. Kar tipi şeklinde yağdığında ise termal kameralarda sorun yaşanabiliyor. Son saldırıda;

- Teröristler yine bir üs bölgesinin hemen önünde bulunan ileri emniyet noktasına saldırdılar.

- Yaklaşık 30-40 terörist önce el bombalarıyla ileri emniyet noktasını hedef aldılar. Eş zamanlı olarak da ateş açtılar.

- Üzülerek ifade edeyim, üs bölgesinin önünde bulunan ileri emniyet bölgesindeki Mehmetçik el bombalarıyla saldırıda şehit düştüler.

- Bu arada çatışma başladı.

TELSİZ KULLANMADILAR

- Bölgede hem sabit hem de mobil dinleme cihazları bulunuyor. Teröristlerin son dönemde telsiz kullanmayı bıraktığını belirten kaynaklar, “Farklı teknolojik yöntemleri devreye sokuyorlar, kriptolu telsizleri var. Bu saldırıda da telsiz kullanmadılar” yorumunu yaptı.

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- Saldırı noktasının meskun mahal ve köye yakınlığına dikkat çeken kaynaklar örgütün sivil yerleşim alanlarını saklanmak için kullandığını söylediler.

- Yine son dönemde terör örgütüne sadece ABD’nin değil farklı merkezlerin de silah, mühimmat, istihbarat bilgisi verdiği yönünde bilgiler mevcut.

7 EKİM’DEN BU YANA IRAK’TA

09 Ekim 2023- 1 şehit

10 Ekim 2023- 1 şehit

13 Ekim 2023- 1 şehit

18 Ekim 2023- 1 şehit

20 Kasım 2023- 1 şehit

26 Kasım 2023- 3 şehit

12 Aralık 2023 1 şehit

22 Aralık 2023- 6 şehit

23 Aralık 2023- 6 şehit

11 Ocak 2024- 1 şehit

12 Ocak 2024- 9 şehit.

BU DÖNEMDE NEDEN YOĞUNLAŞTI?

- Son dönemde artan terör saldırılarının hem iç hem de dış gelişmelerle ilgisi bulunuyor.

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- Bölgede Türkiye’nin etkin bir aktör olmasını istemeyen güçler, terör örgütü üzerinden Türkiye’yi hedef alıyor. Bir anlamda son dönemin kavramıyla Türkiye’ye yönelik “Yıpratma Savaşı” uygulanmaya çalışılıyor.

- Küresel güçlerin de bölgedeki hesap ve çıkarları, İsrail’in Gazze katliamı da göz önünde bulundurulursa; bölgede bu güçlerin her birinin kendi terör örgütünü ya da vekalet güçlerini kullandığını söylemek yanlış olmayacaktır.

- Türkiye’de seçimler yaklaşırken söz konusu saldırılarla iç kamuoyuna ilişkin de bazı amaçlar güttükleri de ifade ediliyor. Amaç kamuoyunda “Türkiye’nin o bölgede ne işi var? Türkiye sınırlarına çekilsin” tartışmasını açtırmak olduğu değerlendirmesi yapılıyor.

- Bu tartışmanın bölgedeki hesabı olan güçlerin ve teröristlerin çıkarına olacağını hatırlatarak; Türkiye’nin kaynağında terörü kurutma kararlılığının ve mücadelesinin süreceğini ifade edelim.

SON SÖZ

Türkiye, Güvenlik Zirvesi’nde terörle mücadelede uygulamakta olduğu doktrinden vazgeçmemeye, yani terörü kaynağında kurutma stratejisini sürdürmeye karar verdi.