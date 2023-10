CNN TÜRK canlı yayınında evi sallandı! Gazzeli doktor gözyaşlarıyla anlattı: Gazze açık morga döndü

Haberin Devamı

Gazze Şifa Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Fayda Malhis, CNN TÜRK'te Burçak Bozkuş'un sorularını yanıtladı. Zor şartlar altında hizmet vermeye çalışıldığını belirten Fayda Malhis, Gazze'deki dehşeti şu sözlerle anlattı:

"EV ŞU AN SALLANIYOR"

Elimizden geldiği kadarıyla hizmet vermeye çalışıyoruz. Ama her şey eksik, hastaneler dolu. Şartlar çok zor. Dün hastanedeydim, gece eve döndüm. Çocuklarım yalnızdı. Sabaha kadar uyuyamadım. Sürekli bombalar atılıyor. Ev sallanıyor. Her taraf korkunç bir halde. Belki duyuyorsunuzdur bombardıman devam ediyor. Evin çevresi şu an bombalanıyor. Ev sallanıyor. Tüm çevreye gece gündüz bomba iniyor. Nereye bomba düştü bilemiyorsunuz. Her yer karanlık, ışıksız. Sıra size ne zaman gelecek bilmiyorsunuz.

Haberin Devamı

Bu normal bir savaş değil. Bu soykırım. 50 bin hamile kadın var. Bunlara nasıl bakılacak. Gerçekten durum vahim. Tıbbi malzeme bitmek üzere. Çoğu ilaç bitti bile. “Korkmuyorum” desem yalan söylüyorum. Tüm vücudum titriyor. Ne kadar cesur olsam da ben bir insanım, korkuyorum. Bu gece 1 dakika bile uyumadım. Hep Allah’a dua ediyorum. Son temennim eşimi görmek. Eşim Türkiye’de ben burada çocuklarlayım. Gerçekten çok zor.

"GAZZE AÇIK MORGA DÖNDÜ"

Gazze açık morga döndü. Ve çok salgın hastalıklar yayılacak. Çünkü ölümlerin gömülmesine izin verilmiyor. Mezara gittiğin zaman bombalanıyor. Gerçekten cehennemin içindeyiz.

ÖLENLERİN YÜZDE 70’İ KADIN VE ÇOCUK



Dün 24 bina yıkıldı. Koskoca bir siteyi yok ettiler. Her taraf bombalandı. Git gide durum daha zorlanıyor. Vahşet artıyor. Tüm ölenlerin yüzde 70’i kadın ve çocuk. Bu savaş halka yapılıyor.



Şifa Hastanesi 40 bin içerisinde sığınmış. Ekipler ve hastalar hariç bu sayı. Bu hastane bombalanırsa nasıl bir durum ortaya çıkar düşünebiliyor musunuz?

Gözden Kaçmasın Ölüme kalkan el... ABD insani yardım tasarısını tek başına veto etti Haberi görüntüle

Hastanenin ihtiyacı çok. Ameliyathane malzemelere, ölüm torbalarına, tıbbi malzemelere ihtiyaç var. Dün akşam bir doktorumuzun evi bombalandı. Salı günü ailesiyle birlikte hastaneye getirildi. Evlerine dönemiyorlar çünkü artık bir evleri yok.

Haberin Devamı

Bizim hastanemizde 20 doktor ailesiyle birlikte hayatını kaybetti. Kimi doktor çalışırken hastaneye getirilen çocukların kendi çocuğu olduğunu gördü. Ve çok arkadaşımızın aileleri görevdeyken hayatını kaybetti. Sayı git gide artıyor.

"BU SAVAŞI NE OLUR DURDURUN"

Tüm dünyaya diyorum, Sayın Cumhurbaşkanımıza diyorum. Siz her zaman hakkı savunuyorsunuz, her zaman zalimlere 'dur' diyorsunuz. Bu savaşı ne olur durdurun. Bittik, yıprandık. Bize yardım edin.