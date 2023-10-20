ABD'Lİ SENATÖRDEN BIDEN'A TEPKİ: ÖLÜ ÇOCUKLARI KULLANIYOR

ABD Başkanı Joe Biden, Oval Ofis’teki ulusa sesleniş konuşmasında Ukrayna ve İsrail’e yardım için Kongre’ye talepte bulunacağını söyledi. Ohio Senatörü JD Vance, Ukrayna’ya yapılacak daha fazla yardıma karşı çıktı ve bunu “iğrenç” olarak nitelendirdi.





Vance, “Amerikalılara, şüpheyle yaklaştıkları ve felakete neden olan Ukrayna politikasını satmak için İsrail'deki ölü çocukları kullanıyor” dedi ve şöyle devam etti:





“Bunlar aynı ülkeler değil. Bunlar aynı sorunlar da değil ve İsrail'i siyasi kılıf olarak kullanma çabası saldırgan tavırdan ibarettir.”





Tennessee Senatörü Marsha Blackburn de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İsrail’e yönelik yardımı, Ukrayna’ya bağlamamalı” dedi. Arkansas Senatörü Tom Cotton ise Biden’ı konuşmasında İran’a yeterince odaklanmamakla eleştirdi.





Cotton, “Biden, İran’ı uyarmalı ve vekilleri tarafından Amerikalılara yapılacak herhangi bir saldırının, İran’ın doğrudan ABD’ye yaptığı bir saldırı olarak kabul edileceğini, büyük bir misillemeye karşılık verileceğini söylemeli” diye yazdı.