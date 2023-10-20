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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... ABD'de 'İsrail çatlağı' büyüyor... Bakanlık raporu basına sızdı! Biden'a tepkiler dinmek bilmiyor: Ölü çocukları kullanıyor!

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Gazze#Hamas
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2023 08:23

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... İsrail'e adeta koşulsuz destek veren ABD Başkanı Joe Biden'dan yeni bir hamle geldi. Biden, Ukrayna ve İsrail’e yardım için Kongre’ye talepte bulunacağını duyurdu. Bu açıklamalara tepki gösteren Ohio valisi ise Biden'ı 'ölü çocukları kullanmakla' suçladı. Dünkü istifanın ardından Dışişleri Bakanlığı'nın raporu basına sızdı.

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İsrail - Hamas savaşında son dakika gelişmeleri...

'SALDIRIDA ÖLENLERİN %70'İ KADIN VE ÇOCUK'

Gazze'li doktor Fayda Malhis bölgedeki son durumu CNN Türk canlı yayınında anlattı. Malhis, 'Saldırıda ölenlerin yüzde 70'i kadın ve çocuk' dedi. Malhis Şifa Hastanesi'nde yaklaşık 40 bin kişinin olduğunu belirtti.

İSRAİL SINIR KASABASINI BOŞALTTI

İsrail savunma bakanlığı, İsrail-Lübnan sınırında İsrail güçleri ile Hizbullah savaşçıları arasında yaşanan silahlı çatışmalar nedeniyle güney Lübnan yakınlarındaki sınır kasabası Kiryat Şmona'da yaşayanların tahliye edildiğini duyurdu.

ABD'DE 'İSRAİL ÇATLAĞI' BÜYÜYOR

Biden yönetiminin tam desteğine ve Kongre'nin neredeyse paralel düşüncesine rağmen, daha fazla hükümet çalışanı, İsrail'e körü körüne verilen destekten giderek daha fazla rahatsız oluyor.


400'den fazla Kongre çalışanı, Gazze'de derhal ateşkes sağlanması çağrısında bulunan açık bir mektubu isimsiz olarak imzaladı. ABD'li bir yetkili, Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin Biden yönetiminin İsrail'in Gazze savaşına yaklaşımını eleştiren bir iç belge hazırladığını belirten HuffPost'un haberini doğruladı.


ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili dün, sosyal medya hesabından yayınladığı mektup ile istifa ettiğini ilan etmişti. Dışişleri Bakanlığı Siyasi-Askeri İşler Direktörü Josh Paul istifasının nedenini 'İsrail'e öldürücü yardımımızın devam etmesiyle ilgili anlaşmazlık' olarak göstermişti.

ABD KAMUOYU BIDEN'IN POLİTİKASINA GEÇER NOT VERMEDİ
ABD KAMUOYU BIDENIN POLİTİKASINA GEÇER NOT VERMEDİ

CBS News/YouGov'un yeni anketine ABD'liler Biden'ın izlediği Gazze politikasına geçer not vermedi. Ankette Amerikalıların yüzde 56'sının Biden'ın çatışmayı ele alma biçimini onaylamadığı belirtildi. Demokratların yüzde 61'i Biden'ın diplomatik çözümü teşvik etmek için daha fazlasını yapması gerektiğine inanıyor. ABD'de 1878 yetişkinin katıldığı anket 16-19 Ekim 2023 tarihleri ​​arasında gerçekleştirildi.

CNN INTERNATIONAL: REFAH'IN BUGÜN AÇILMASI BEKLENMİYOR
CNN INTERNATIONAL: REFAHIN BUGÜN AÇILMASI BEKLENMİYOR

CNN International'a göre, Gazze'ye yardım teslimatı için Refah kapısının bugün yeniden açılması beklenmiyor.

ABD'Lİ SENATÖRDEN BIDEN'A TEPKİ: ÖLÜ ÇOCUKLARI KULLANIYOR

ABD Başkanı Joe Biden, Oval Ofis’teki ulusa sesleniş konuşmasında Ukrayna ve İsrail’e yardım için Kongre’ye talepte bulunacağını söyledi. Ohio Senatörü JD Vance, Ukrayna’ya yapılacak daha fazla yardıma karşı çıktı ve bunu “iğrenç” olarak nitelendirdi.


Vance, “Amerikalılara, şüpheyle yaklaştıkları ve felakete neden olan Ukrayna politikasını satmak için İsrail'deki ölü çocukları kullanıyor” dedi ve şöyle devam etti:


“Bunlar aynı ülkeler değil. Bunlar aynı sorunlar da değil ve İsrail'i siyasi kılıf olarak kullanma çabası saldırgan tavırdan ibarettir.”


Tennessee Senatörü Marsha Blackburn de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İsrail’e yönelik yardımı, Ukrayna’ya bağlamamalı” dedi. Arkansas Senatörü Tom Cotton ise Biden’ı konuşmasında İran’a yeterince odaklanmamakla eleştirdi.


Cotton, “Biden, İran’ı uyarmalı ve vekilleri tarafından Amerikalılara yapılacak herhangi bir saldırının, İran’ın doğrudan ABD’ye yaptığı bir saldırı olarak kabul edileceğini, büyük bir misillemeye karşılık verileceğini söylemeli” diye yazdı.

BIDEN'DAN İSRAİL VE UKRAYNA'YA DESTEK
BIDENDAN İSRAİL VE UKRAYNAYA DESTEK

ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, İsrail hava kuvvetlerine yönelik yapacakları mali destek için Kongre’ye acil bir talepte bulunacağını söyledi. Biden konuşmasında, İsrail ve Ukrayna'ya ABD'nin tam destek vereceğini belirterek, "İsrail'e yapılan saldırı, Ukrayna'ya uygulanan vahşetin yankısı. İsrail'in güvenliğini sağlamak için uğraşacağız. Askeri güçleri geliştirmek için çalışacağız. Kongre’ye Ukrayna ve İsrail için acil bütçe talebini göndereceğiz. İsrail için daha önce benzeri görülmemiş destek isteyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Canlı Anlatım Özeti

timeline'SALDIRIDA ÖLENLERİN %70'İ KADIN VE ÇOCUK'
timelineİSRAİL SINIR KASABASINI BOŞALTTI
timelineABD'DE 'İSRAİL ÇATLAĞI' BÜYÜYOR
timelineABD KAMUOYU BIDEN'IN POLİTİKASINA GEÇER NOT VERMEDİ
timelineCNN INTERNATIONAL: REFAH'IN BUGÜN AÇILMASI BEKLENMİYOR
timelineABD'Lİ SENATÖRDEN BIDEN'A TEPKİ: ÖLÜ ÇOCUKLARI KULLANIYOR
timelineBIDEN'DAN İSRAİL VE UKRAYNA'YA DESTEK

 

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#İsrail#Gazze#Hamas

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