Ölüme kalkan el... ABD insani yardım tasarısını tek başına veto etti

15 üyeli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) Brezilya tarafından sunulan, “Gazze’ye insani yardımların erişimi, sivillerin korunması ve İsrailli rehinelerin derhal serbest bırakılması çağrısının yanı sıra Hamas’ın İsrail’e yönelik terör saldırısını kınayan” karar tasarısı, sadece ABD ret oyu verdiği için kabul edilmedi.

Gazze’de abluka altında yaşayan milyonlarca Filistinli sivil için yardım ulaşması amacıyla çatışmaların durması çağrısında bulunan yasa tasarısı 12 üye ülke tarafından onaylanırken, Birleşik Krallık ve Rusya çekimser oy kullandı. BMGK’nın daimi üyelerinden biri olan ve tek başına veto hakkına sahip olan ABD’nin ret oyu vermesiyle, karar tasarısı başarısız oldu.

‘SAVUNMA HAKKI YOKTU’

Ukrayna savaşı sırasında Rusya’nın BMGK’nın işlevini sabote ettiğini savunan ABD’nin konu Gazze’deki siviller ve İsrail’in saldırılarını durdurması olunca aynı taktiği kullanması dikkat çekti. ABD’nin veto kararı hakkında açıklama yapan ABD’nin BM Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, şunları söyledi: “Bugün ABD, Başkan Biden tarafından sürdürülen diplomasiyi hesaba katmayan veya İsrail’in nefsi müdafaa hakkından bahsetmeyen BM Güvenlik Konseyi tasarısını veto etti.”

Aynı açıklamada İsrail’in BM Anlaşması’nın 51’inci maddesine göre meşru müdafaa hakkı olduğunu savunan Thomas-Greenfield, insani yardım amacıyla talep edilen “çatışmaların durdurulması” kararını neden reddettiklerine ise değinmedi. ABD’li büyükelçi “ABD, bu tasarı İsrail’in kendini savunma hakkından hiç bahsetmediği için hayal kırıklığına uğramıştır” dedi.

‘KRİZİN SEBEBİ HAMAS’

“Gazze’deki insani krize çözüm bulmak için İsrail, İsrail’e komşu ülkeler, Birleşmiş Milletler ve diğer ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz” diyen Thomas-Greenfield, Gazze’de yaşanan insani krize, Hamas’ın sebep olduğunu öne sürdü: “Açık ve net olalım: Gazze’deki bu ciddi insani krize Hamas’ın kendi eylemleri sebep oldu. Hamas çok fazla gereksiz acıya, ölüme ve yıkıma neden oldu.”

Gazze’deki El Ehli Hastanesi’ne yapılan ve yüzlerce sivilin ölümüne sebep olan saldırıya da değinen ABD’li büyükelçi, “ABD, Gazze’deki Ehli Arap Hastanesi’nde dün (salı akşamı) meydana gelen patlamadan ötürü dehşete düştü ve üzüntü duydu. Bu trajik can kaybının yasını tutuyoruz” dedi.

‘İSRAİL KATLİAM YAPIYOR’

BMGK oturumunda konuşan Filistin’in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur ise İsrail’in her gün katliam yaptığını söyledi. Mansur, “Uluslararası hukukta katliam yapma hakkı yoktur. İsrail Gazze’de her gün katliam yapıyor. On günden fazla süredir ailelerin, bomba sığınaklarının, okulların, hastanelerin, evlerin ve konvoyların yok edildiğine şahit oldunuz” diye konuştu. m Yunus PAKSOY - WASHINGTON

‘BUNUN PARÇASI OLAMAM’ DEDİ, ABD’Lİ DİPLOMATTAN ANLAMLI İSTİFA

ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesinde 11 yıldır Siyasi-Askeri İlişkiler Bürosu Direktörü olarak görev yapan Josh Paul, Biden yönetiminin İsrail’e silah tedarik etme politikasını protesto ederek görevinden ayrıldı.İki sayfalık istifa mektubunu internette paylaşan ABD’li yetkili, şunları söyledi: “İsrail’in saldırılara tepkisi ve Amerika’nın bu tepkiye ve işgale vereceği destek, hem İsrail hem de Filistin halkı için yalnızca daha fazla ve daha derin acılara yol açacak. Korkarım geçtiğimiz yıllarda yaptığımız hataları tekrarlıyoruz ve bunun daha fazla bir parçası olmayı reddediyorum.”

Josh Paul

‘SORGULAMAYA YER YOK’

ABD yönetimi içinde aykırı seslere izin verilmediğini belirten Paul, “Bu konuda hiçbir sorgulama yok. Bu hususta sistem içerisinde gerçek muhalefete yer yok ve beni kararıma yönlendiren de bu oldu” dedi. “İsrail hükümetinin kendini savunma hakkını tanıyorum” diyen üst düzey ABD’li yetkili, “Sanırım bu süreçte kaç Filistinli çocuk ölecek onu sorguluyorum” dedi. Paul, ABD’nin İsrail’e verdiği güçlü askeri mühimmat yardımlarının, İsrail’in Gazze’ye karşı dilediğini yapması için yeşil ışık yakma anlamına geldiğini belirtti.