Çirkin dansa 1 yıl hapis istendi

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BARIŞI BOZUCU MAHİYETTE

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre, olaydan sonra gözaltına alınan 3 kişi, ifadelerinde organize bir şekilde hareket etmediklerini ve herhangi bir hakarette bulunmadıklarını söyledi. Başsavcılık, 3 kişinin yaptığı hareketin halkın bir kesiminin inandığı dini değerleri aşağılayıcı ve kamu barışını bozucu mahiyette olduğunu belirterek, 1’er yıl hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederek, 3 kişiye dava açtı.