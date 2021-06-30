Çırılçıplak soyup döverek Türkiye'ye göndermişlerdi! İnsanlık dışı zulüm... Yeni açıklama geldi
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'ın çırılçıplak soyup döverek zorla Türkiye'ye gönderdiği göçmenlere ilişkin açıklama yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 12'si tamamen çıplak, 42 düzensiz göçmenin mahsur bırakıldıkları Edirne sınırından kurtarıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yunanistan güvenlik güçlerinin düzensiz göçmenlere yönelik insanlık dışı muamelelerine devam ettiği belirtildi.
MEHMETÇİK TARAFINDAN KURTARILDILAR
Mahsur bırakılan 12'si tamamen çıplak, 42 düzensiz göçmen grubunun, Mehmetçik tarafından kurtarıldığı, göçmenlerin Edirne Valiliğinin talebiyle insani ihtiyaçlarının karşılanması için Nazımbey Çiftliği bölgesine geçişlerine izin verildiği kaydedildi.
Açıklamada, Edirne İl Jandarma Komutanlığına teslim edilen göçmenlerle yapılan mülakata da yer verildi.
ÇIRILÇIPLAK SOYUP ZORLA DÖVEREK TÜRKİYE'YE GÖNDERDİLER
Göçmenlerin, Yunanistan'da yakalandıktan sonra kendilerine yemek ve su verilmediği, sert davranıldığı, tamamen kıyafetlerinin çıkarıldığı ve zorla, dövülerek Türkiye'ye gönderildikleri öğrenildi.