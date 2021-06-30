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Gündem
AA
Haber Giriş: 30.06.2021 - 09:48 | Son Güncelleme:

Çırılçıplak soyup döverek Türkiye'ye göndermişlerdi! İnsanlık dışı zulüm... Yeni açıklama geldi

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Çırılçıplak soyup döverek Türkiye'ye göndermişlerdi! İnsanlık dışı zulüm... Yeni açıklama geldi

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'ın çırılçıplak soyup döverek zorla Türkiye'ye gönderdiği göçmenlere ilişkin açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 12'si tamamen çıplak, 42 düzensiz göçmenin mahsur bırakıldıkları Edirne sınırından kurtarıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yunanistan güvenlik güçlerinin düzensiz göçmenlere yönelik insanlık dışı muamelelerine devam ettiği belirtildi.

Yunanistan zulme devam ediyor... Tamamen soyup döverek gönderdiler
Yunanistan zulme devam ediyor... Tamamen soyup döverek gönderdiler

MEHMETÇİK TARAFINDAN KURTARILDILAR

Mahsur bırakılan 12'si tamamen çıplak, 42 düzensiz göçmen grubunun, Mehmetçik tarafından kurtarıldığı, göçmenlerin Edirne Valiliğinin talebiyle insani ihtiyaçlarının karşılanması için Nazımbey Çiftliği bölgesine geçişlerine izin verildiği kaydedildi.

Açıklamada, Edirne İl Jandarma Komutanlığına teslim edilen göçmenlerle yapılan mülakata da yer verildi.

ÇIRILÇIPLAK SOYUP ZORLA DÖVEREK TÜRKİYE'YE GÖNDERDİLER

Göçmenlerin, Yunanistan'da yakalandıktan sonra kendilerine yemek ve su verilmediği, sert davranıldığı, tamamen kıyafetlerinin çıkarıldığı ve zorla, dövülerek Türkiye'ye gönderildikleri öğrenildi.

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