Son dakika: Yunanistan zulme devam ediyor... Tamamen soyup döverek gönderdiler
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan güvenlik güçlerince 42 düzensiz göçmenin kıyafetleri çıkarılıp, dövülerek Türkiye'ye gönderdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada "Düzensiz göçmenlerle yapılan mülakatta Yunanistan'da yakalandıktan sonra kendilerine yemek ve su verilmediği, sert şekilde davranıldığı, tamamen kıyafetleri çıkarılarak Türkiye'ye zorla dövülerek gönderildikleri öğrenilmiştir" denildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan'ın göçmenlere karşı zulme devam ettiği belirtildi.
Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 12'si çıplak toplam 42 düzensiz göçmen grubunun Edirne sınırında yakalandığı belirtilerek, "Edirne Valiliği’nin talebi üzerine düzensiz göçmenlerin insani ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla Nazımbey Çiftliği bölgesine geçişine müsaade edilmiştir. Düzensiz göçmenlerle yapılan mülakatta Yunanistan'da yakalandıktan sonra kendilerine yemek ve su verilmediği, sert şekilde davranıldığı, tamamen kıyafetleri çıkarılarak Türkiye'ye zorla dövülerek gönderildikleri öğrenilmiştir. Şahıslar Edirne İl Jandarma Komutanlığına teslim edilmiştir" denildi.
BODRUM'DA 51 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 51 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarılırken, 2 kişi, göçmen kaçakçısı şüphesiyle yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 27 Haziran saat 03.05 sıralarında Bodrum ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen yelkenli tekne içerisindeki 33 kaçak göçmeni kurtarırken, 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Ekipler aynı gün içerisinde saat 08.10 sıralarında Bodrum ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmenin olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 18 kaçak göçmeni kurtardı.
Kıyıya çıkarılar kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.