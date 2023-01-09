Çipsiz hayvanlar da tedavi edilecek

Haberin Devamı

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan imzalı açıklamaya göre, 31 Aralık tarihine kadar alınan beyannameler kapsamında henüz kimliklendirilemeyen ev hayvanlarının, 15 Ocak 2023 tarihine kadar kimliklendirilerek sisteme girilmesi zorunluluğu bulunmuyor. Sahipsiz hayvanların tedavi ve aşılamalarının yapılamayacağı ve serbest veteriner hekimler tarafından sahipsiz hayvanlara sağlık hizmeti verilemeyeceği şeklinde haberler de doğru değil. Mevcut sisteme göre sahipsiz hayvanlara ihtiyaç duydukları sağlık hizmeti verilebiliyor.

GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Yaşanan bilgi kirliliğini önlemek adına yapılan açıklamada şöyle denildi:

“1- 31 Aralık tarihine kadar alınan beyannameler kapsamında kimliklendirilemeyen ev hayvanlarının 15 Ocak 2023 tarihine kadar kimliklendirilerek sisteme girilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Beyannamesi alınan sahipli hayvanlara süre sınırlaması olmaksızın mikroçip uygulanabilecektir.

Haberin Devamı

2- Sahipsiz hayvanlara sağlık hizmeti verilemeyeceği şeklinde haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Mevcut sisteme göre sahipsiz hayvanlara ihtiyaç duydukları sağlık hizmeti verilebilecektir.”