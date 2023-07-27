Çinli yeni bakanın ilk durağı Türkiye

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Çin’de bir süredir kamuoyu önüne çıkmadığı için durumu merak konusu olan Dışişleri Bakanı Qin Gang, önceki gün görevden alınmıştı. Qin Gang’ın yerine Dışişleri Bakanı olarak atanan Wang Yi de ayağının tozuyla ilk olarak Türkiye’ye geldi. Dün ilk görüşmesi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la oldu. İlişkilerin tüm boyutlarıyla ele alındığı görüşmede, ‘Hükümetlerarası İşbirliği Komitesi, Dışişleri Bakanları İstişare Mekanizması, Konsolosluk İstişareleri, Karma Ekonomik Komisyonu’ gibi iki ülke arasındaki diyalog ve istişare mekanizmalarından daha etkin şekilde istifade edilmesi gündeme geldi. Bunların yanı sıra, ekonomik ve ticari ilişkilerin yoğunlaştırılması, Kuşak ve Yol ile Orta Koridor girişimlerinin uyumlaştırılması, nükleer enerji, tarım, sivil havacılık, kültür ve turizm konuları da görüşmenin ana gündem maddelerindendi.

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UYGUR TÜRKLERİ VE UKRAYNA DA GÖRÜŞÜLDÜ

Diplomatik kaynaklar görüşmeye ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Çin Halk Cumhuriyeti’yle ikili ticaretimizi daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmaya dönük neler yapılabileceği hususu ile yatırımların karşılıklı olarak arttırılması konuları gündeme gelmiştir. Ziyaret vesilesiyle Uygur Türklerinin durumu da ele alınmıştır. Ziyaret sırasında ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde de bulunulmuştur. Bu çerçevede Ortadoğu’daki gelişmeler, Ukrayna’daki son durum ve küresel mali sistem de değerlendirilmiştir.” Bakan Yi, daha sonra Beştepe’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Basına kapalı yapılan görüşme, yaklaşık 45 dakika sürdü.





‘KUŞAK VE YOL İLE ORTA KORİDOR’A HIZ VERMELİYİZ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi arasındaki görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: “Türkiye-Çin ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alındığı görüşmede, ‘Hükümetlerarası İşbirliği Komitesi, Dışişleri Bakanları İstişare Mekanizması, Konsolosluk İstişareleri, Karma Ekonomik Komisyonu’ gibi iki ülke arasındaki diyalog ve istişare mekanizmalarının daha etkin kullanılması konuları üzerinde duruldu. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi ile Türkiye’nin Orta Koridor Girişimi’ni uyumlaştırma çalışmalarına hız verilmesi konusunu dile getirerek, bu maksatla tesis edilen Üst Düzeyli Çalışma Grubu’nun ilk toplantısını da gerçekleştirmek istediklerini kaydetti. Türkiye-Çin ikili ticaretini daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmaya dönük neler yapılabileceği hususu ile yatırımların karşılıklı olarak arttırılması konularının da gündeme geldiği görüşmede, Cumhurbaşkanımız Erdoğan, küresel ve bölgesel meselelerde önemli roller üstlenen iki ülkenin daha yoğun işbirliğine sahip olması yönündeki temennisini dile getirdi.”

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ESKİ BAKAN KAYIP

25 Haziran’dan beri kamuoyu önüne çıkmayan ve Batı medyası tarafından adeta ‘kayıp’ ilan edilen Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, Pekin yönetimi tarafından görevden alındı ve yerine Wang Yi getirildi. Gang’ın Çin’de yayın yapan Phoenix TV’nin sunucusu Fu Xiaotian ile evlilik dışı ilişki yaşadığı iddia edilmiş, Çinli Bakanın bu nedenle soruşturmaya tabi tutulduğu öne sürülmüştü. Qin Gang, en son 25 Haziran’da Sri Lankalı meslektaşı ile Pekin’de yaptığı görüşmenin ardından sırra kadem basmıştı. Çin Dışişleri Bakanlığı, 11 Temmuz’da Qin Gang’ın sağlık sorunları olduğunu açıklamıştı.





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ABBAS VE HANİYE’Yİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye resmî ziyarette bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile Beştepe’de bir araya geldi. Görüşme sonrasında İletişim Başkanlığı’ndan yapılan bilgilendirmede, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile görüştü. Görüşmede, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye’yi Ankara’da görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Filistin’in Türk halkının gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, İsrail güvenlik güçlerinin ve yerleşimcilerin saldırıları sonucu şehit olan Filistinlilere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Filistin halkının birlik ve beraberliğinin önemine dikkati çekerek, Filistinliler arasındaki bölünmüşlüğün barış sürecini baltalamak isteyen aktörlerin işine yaradığını belirtti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Gazze’ye uygulanan ablukayı kabul etmediklerini belirterek, Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa’daki gelişmeleri yakından takip edildiğini vurguladı” denildi.