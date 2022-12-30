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Çin’den gelenlere PCR yapılmalı mı

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#Çin#PCR#COVID-19
Çin’den gelenlere PCR yapılmalı mı
Meltem Özgenç
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2022 07:00

Salgın önlemleri kaldırılınca vaka sayılarının iki milyonu bulduğu Çin’in kapılarını açacak olması tüm dünyada tedirginlik yarattı.

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Bazı ülkeler Çin’den gelenlere PCR testi zorunluluğu getirdi. Uzmanlara, “Türkiye’ye gelen Çinlilere de test yapılmalı mı?” diye sorduk. İşte cevapları...

Çin’den gelenlere PCR yapılmalı mı

ZORUNLULUK GETİRİLMELİ

Prof. Dr. Levent Akın: Türkiye, Çin’e PCR zorunluluğu getirebilir. Ancak sadece Çin vatandaşlarına değil, son 14 gün içinde Çin’den çıkış yapan herkese PCR zorunluluğu getirilmeli. Şu anda Türkiye’de 4 üst solunum yolu enfeksiyonu (COVID-19, RSV, influenza ve RHİNO virüs) dolaşımda. Türkiye’de de belli bir toplumsal bağışıklık var zaten. Türkiye’deki vatandaşlar kurallara uyarsa Çin’den gelenler büyük sorun yaratmaz. Bu nedenle pandeminin hâlâ sürdüğünü unutmadan maske, mesafe, hijyen kurallarına uyulmalı ve tam aşılı olma durumuna riayet edilmeli.

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Çin’den gelenlere PCR yapılmalı mı

YENİ VARYANTA KADAR GEREK YOK

Prof. Dr. İsmail Balık: Çin’den çıkış yapan herkesten PCR testi istemenin anlamlı olması için gidilen ülkede COVID-19 vakalarının sıfırlanmış olması gerekir. Yani bizde zaten hastalık hâlâ mevcut. Sadece 2022’de ülkeye milyonlarca turist girdi. Hiçbirinden PCR testi istemedik. Şimdi yine değişen bir şey olmayacaktır. Sadece, eğer Çin’den çok ciddi yapı değişikliğine uğramış yeni bir varyant çıkarsa o zaman Çin’den çıkış yapan herkesten PCR testi istenebilir. Şu anda böyle bir uygulamaya gerek olmadığı düşüncesindeyim.

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#Çin#PCR#COVID-19

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