Cilo-Sat Dağları'nda kırılan buzulların arasında kaybolmuşlardı! Tecrübeli 12 kişilik ekip de bölgeye gönderildi

Haberin Devamı

Hakkari'ye gelen 18 kişilik doğasever grubu, pazar günü 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları'na çıktı. Gruptaki Kemal ve Gülay Avcu çifti ile Mehmet Aydın ve Hakime Koç, buzulların kırılması sonucu boşluğa düştü. Gruptaki diğer doğaseverler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmayla Avcu çiftinin yeri tespit edildi. Çift, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla halatla kurtarılarak helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çiftten Kemal Avcu, tedavisinin ardından taburcu oldu.

Haberin Devamı

Şırnaklı coğrafya öğretmeni Mehmet Aydın ve Hakime Koç'u arama çalışmalarından ise sonuç alınamadı. Dün akşam saatlerinde ara verilen çalışmalar, bugün 3’üncü günde yeniden başladı.

Çalışmaları yürüten AFAD, JAK timleri, UMKE, Polis Özel Harekat, dağcılar ve derneklerin yanı sıra bugün İstanbul, Bursa ve Sakarya'dan buzullarda tecrübesi olan 8 kişi ile Antalya'dan mağara tecrübesi olan 4 kişi de bölgeye gönderildi.

Buzullar bölgesine giden yol ise araç trafiğine kapatılıp sadece ekiplerin geçişlerine izin veriliyor.

CİLO BUZULLARINA DÜŞEN 2 DAĞCININ KURTARILMA ANI KAMERADA

Rehber eşliğinde çıktıkları Cilo'da buzulların üzerinde yürümeye başlayan 4 kişi, buzulun kırılmasıyla oluşan çukura düşerken, haber verilmesi üzerine bölgede hazır bulunan Yüksekova Ekolojik Platformu Dağcılık ve Spor Derneği’nin arama kurtarma ekipleri (YEKDASDER) seferber olarak çalışmalarına başladı. Yapılan ilk çalışmalar sonucu 2 kişi kaldıkları yerden zorlu bir mücadele ile kurtardılar.