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Cilo-Sat Dağları'nda kırılan buzulların arasında kaybolmuşlardı! Tecrübeli 12 kişilik ekip de bölgeye gönderildi

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#Hakkari#Kayıp#AFAD
Cilo-Sat Dağlarında kırılan buzulların arasında kaybolmuşlardı Tecrübeli 12 kişilik ekip de bölgeye gönderildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2023 10:51

Hakkari'de Cilo-Sat Dağları'nda kırılan buzulların arasına düşüp kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Aramalara AFAD, Jandarma Arama Kurtarma Timleri, UMKE, Polis Özel Harekat, dağcılar ve derneklerin yanı sıra, İstanbul, Bursa, Sakarya ve Antalya'dan buzul ve mağaralarda tecrübesi olan 12 kişilik ekip de katıldı.

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Hakkari'ye gelen 18 kişilik doğasever grubu, pazar günü 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları'na çıktı. Gruptaki Kemal ve Gülay Avcu çifti ile Mehmet Aydın ve Hakime Koç, buzulların kırılması sonucu boşluğa düştü. Gruptaki diğer doğaseverler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmayla Avcu çiftinin yeri tespit edildi. Çift, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla halatla kurtarılarak helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çiftten Kemal Avcu, tedavisinin ardından taburcu oldu.

Cilo-Sat Dağlarında kırılan buzulların arasında kaybolmuşlardı Tecrübeli 12 kişilik ekip de bölgeye gönderildi

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Şırnaklı coğrafya öğretmeni Mehmet Aydın ve Hakime Koç'u arama çalışmalarından ise sonuç alınamadı. Dün akşam saatlerinde ara verilen çalışmalar, bugün 3’üncü günde yeniden başladı.

Çalışmaları yürüten AFAD, JAK timleri, UMKE, Polis Özel Harekat, dağcılar ve derneklerin yanı sıra bugün İstanbul, Bursa ve Sakarya'dan buzullarda tecrübesi olan 8 kişi ile Antalya'dan mağara tecrübesi olan 4 kişi de bölgeye gönderildi.

Cilo-Sat Dağlarında kırılan buzulların arasında kaybolmuşlardı Tecrübeli 12 kişilik ekip de bölgeye gönderildi

Buzullar bölgesine giden yol ise araç trafiğine kapatılıp sadece ekiplerin geçişlerine izin veriliyor.

CİLO BUZULLARINA DÜŞEN 2 DAĞCININ KURTARILMA ANI KAMERADA

Rehber eşliğinde çıktıkları Cilo'da buzulların üzerinde yürümeye başlayan 4 kişi, buzulun kırılmasıyla oluşan çukura düşerken, haber verilmesi üzerine bölgede hazır bulunan Yüksekova Ekolojik Platformu Dağcılık ve Spor Derneği’nin arama kurtarma ekipleri (YEKDASDER) seferber olarak çalışmalarına başladı. Yapılan ilk çalışmalar sonucu 2 kişi kaldıkları yerden zorlu bir mücadele ile kurtardılar.

Cilo-Sat Dağlarında kırılan buzulların arasında kaybolmuşlardı Tecrübeli 12 kişilik ekip de bölgeye gönderildi


Kurtarma çalışmaları ile ilgili bilgi veren YEKDASDER Başkan Yardımcısı Hakan Zanyar Aykut, “Malumunuz üzere olay olduğu zaman biz dernek olarak ekibimiz ile birlikte aşağıda idik. Kaybolan ekibinin liderleri can havliyle aşağı inerek yanımıza geldi. Dört arkadaşımız buzulların çökmesiyle düştü dedi. Biz de arkadaşı jandarma ekibini ve AFAD bilgilendirmesini istedik. Biz de o an gruptan doktor, HAK Arama Kurtarma ve AFAD gönülleri olarak buzullara intikal ettik. Olay yerine ilk olarak biz vardık. 4 kişiden ikisini aşağıda buzullarda sesini duyduk ve ilk başta bilinci yerinde olup olmadığını doktor arkadaşımızla birlikte kontrol ettik. Birinin bilinci yerinde idi diğer kişi ise aldığı darbeden dolayı bilinci yerinde değildi. Bölgede Van'dan olan ekip arkadaşları ile birlikte 2 kişiyi sağ çıkardık. Diğer arkadaşları ise gelen AFAD, JAK ve UMKE ekiplerine alanı bıraktık. Çok üzgünüz Allah'tan yaralı olanlara acil şifalar diliyoruz. Diğer arkadaşların ailelerine Allah'tan sabır diliyoruz. Allah yar yardımcıları olsun” dedi.

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#Hakkari#Kayıp#AFAD