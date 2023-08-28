×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Çiftlerden İstiklal Caddesi'nde düğün fotoğrafı

Güncelleme Tarihi:

#Taksim#İstiklal Caddesi#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2023 10:50

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'nde düğün fotoğrafı çektirmek için gelen yabancı çiftler, meydanda bulunan vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Haberin Devamı

İranlı ve Afrikalı iki çift, düğün fotoğrafı çekimi için İstanbul Taksim Meydanı'na geldi. Düğün fotoğraflarını Taksim Meydanı ile çevresinde çektiren çiftler, İstiklal Caddesi üzerinde ve nostaljik tramvay önünde poz verdi. Yabancı gelin ve damadı gören vatandaşların cep telefonlarıyla genç çiftlerin fotoğraflarını çekmesi ortaya renkli görüntülerin çıkmasına neden oldu.

Çiftlerden İstiklal Caddesinde düğün fotoğrafı

Yabancı gelin ve damadın düğün fotoğrafları çektirmesine şahit olan Halil Terazi, "Beyoğlu turistik bölge olarak İstanbul'daki en iyi yerlerden birisi. Nostaljik tramvayı olsun, caddesi olsun yoğun bir ilgi görüyor. Düğün sezonları açıldığı zaman sürekli gördüğümüz kareler bunlar. Bu anlarını ölümsüzleştirmek için Beyoğlu'nu tercih ediyorlar" dedi.

Haberin Devamı

Çiftlerden İstiklal Caddesinde düğün fotoğrafı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Taksim#İstiklal Caddesi#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!