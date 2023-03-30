Çifte cinayet sanığına 2 kez müebbet hapis istemi

Haberin Devamı

Konya'da oturan 2 çocuk annesi Halime Yasak, işsiz olan 17 yıllık eşi Şenol Yasak'tan şiddet gördüğü için 2020 yılının eylül ayında, 15 yaşındaki oğlunu da alıp, Muğla'daki akrabasının yanına gitti. Halime Yasak, ardından eşine boşanma davası açtı. Davayı öğrendikten sonra Muğla'ya giden Şenol Yasak, eşini, çalıştığı yerde silahla rehin aldı. Olayın ardından yaklaşık 1 ay cezaevinde kalan Yasak, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Eşiyle barışmak için tekrar girişimlerde bulunan ve her defasında olumsuz yanıt alan Şenol Yasak, 12 Ocak 2021 günü akşam saatlerinde Konya'da, oto tamircisi kayınpederi Bekir Dağdeviren'in evine gitti. Yasak, iddiaya göre, evin önünde kayınbiraderleri Miraç ve Enes Dağdeviren ve mobilya ustası bacanağı Mustafa Arslan ile tartışıp tehdit etti. Şikayet üzerine gözaltına alınan Yasak, ifadesi alındıktan sonra gece yarısı serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

ÇEVREDEKİLER ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Şenol Yasak, 1 gün sonra iş yerine gittiği bacanağı Mustafa Arslan'ı pompalı tüfekle vurup öldürdü. Yasak, daha sonra kayınpederi Bekir Dağdeviren'in de iş yerine gitti. Dükkan önünde karşılaştığı kayınpederine pompalı tüfekle ateş açıp, karnından yaralayan Yasak, içeri girince kayınbiraderi Enes Dağdeviren tarafından engellendi. Yasak’ı, çevredekiler müdahale ederek yakaladı. Yaralı Bekir Dağdeviren de ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Şenol Yasak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

KAMYONETİNİ ÇALMIŞ

Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından iddianame hazırlanarak Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Savcı, iddianamede Şenol Yasak hakkında kayınpederi ve bacanağını öldürdüğü için 'kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet hapis cezası istedi. Kayınbiraderi Enes Dağdeviren'e yönelik de 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis talep etti. Ayrıca Şenol Yasak'ın, Mustafa Arslan'a yaptığı saldırının ardından kamyonetini alıp kayınpederinin iş yerine gittiği için de 'kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle yargılanması istendi.

Haberin Devamı

2 KEZ AKIL SAĞLIĞI YERİNDEDİR RAPORU GELDİ

Şenol Yasak, bugün 9'uncu kez hakim karşısına çıktı. Dava sürecinde mahkeme heyeti tarafından Şenol Yasak için akıl sağlığı raporu istendi. Adli Tıp Kurumu’nun raporunda, cezai sorumluluğunu etkileyecek ve ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl sağlığı veya zayıflığının tespit edilmediği belirtildi. Yasak'ın 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'hırsızlık' suçlarına karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu ifade edildi. Şenol Yasak'ın avukatı, adli tıp kurumunun 'Akıl sağlığı yerindedir' raporuna itiraz etti. İtiraz üzerine rapor, dosya içindeki delillerle yeniden incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’nun üst kuruluna gönderildi. Üst kurul da raporunda akıl ve ruh sağlığının yerinde olduğunu belirledi.

Haberin Devamı

2 KEZ MÜEBBET HAPİS İSTEDİ

Mahkemede Konya Cumhuriyet Savcısı mütalaasını verdi. Savcılık mütalaasında iddianameye bağlı kaldı. Şenol Yasak hakkında kayınpederi ve bacanağını öldürdüğü için 'kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet hapis cezası istedi. Kayınbiraderi Enes Dağdeviren'e yönelik de 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 10 yıl hapis cezası talep etti. Ayrıca Şenol Yasak'ın, Mustafa Arslan'a gerçekleştirdiği saldırının ardından kamyonetini alıp kayınpederinin iş yerine gittiği için de 'kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçundan 5 yıl hapis cezası istendi. Mahkeme heyeti, taraf avukatlarının ek savunmalarını yapmaları için duruşmayı erteledi.