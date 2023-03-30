Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika: Ömer Çelik'ten Meral Akşener'e Kılıçdaroğlu göndermesi: Kuşkusuz bunu tonlarca “rezene çayı” içerek bile hazmetmek mümkün değildir…

Güncelleme Tarihi:

#Ömer Çelik#Meral Akşener#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Son dakika: Ömer Çelikten Meral Akşenere Kılıçdaroğlu göndermesi: Kuşkusuz bunu tonlarca “rezene çayı” içerek bile hazmetmek mümkün değildir…
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2023 10:07

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine sert tepki gösterdi. Çelik, "Bu saldırgan üslubun sebebini biliyoruz. Kendi adaylarını ilan ettiklerinden beri PKK’nın defalarca açık destek ilan ettiği bir yapının parçası olarak yola devam etmek zorunda kaldıklarını görüyoruz. Kuşkusuz bunu tonlarca “rezene çayı” içerek bile hazmetmek mümkün değildir…" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Ömer Çelik'in Twitter'dan yaptığı paylaşımlar şu şekilde:

Cumhurbaşkanımız Sn. Erdogan dünkü grup toplantımızda eser ve hizmet temelli seviyeli bir seçim yarışı olması temennisinde bulunmuştu. Ancak İYİ Parti Genel Başkanı Sn. Akşener’in Cumhurbaşkanımıza dönük ifadeleri, yakışıksız ve niteliksiz bir kampanya yürüteceklerinin ilanı oldu.

Sn. Akşener yaptığı paylaşımda bir gerginlikten bahsediyor ve Cumhurbaşkanımıza karşı yakışıksız bir üslup kullanıyor. Kullanılan bu yakışıksız dili ve tutumu kınıyoruz, kendilerine iade ediyoruz.

Gözden KaçmasınAhmet Hakan: Aşırı berbat bir Muharrem İnce politikasının sonucuAhmet Hakan: Aşırı berbat bir Muharrem İnce politikasının sonucuHaberi görüntüle

"TONLARCA “REZENE ÇAYI” İÇEREK BİLE HAZMETMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR…"

Bu saldırgan üslubun sebebini biliyoruz. Kendi adaylarını ilan ettiklerinden beri PKK’nın defalarca açık destek ilan ettiği bir yapının parçası olarak yola devam etmek zorunda kaldıklarını görüyoruz. Kuşkusuz bunu tonlarca “rezene çayı” içerek bile hazmetmek mümkün değildir…

Haberin Devamı

Şayet birileri siyasi gerginlik nerede diye tespit etmek istiyorsa, Sn. Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı ilan edildiği anda yanındaki genel başkanlardan hangisinin gerginlik konusunda diğeriyle yarıştığına bakmalıdır…

Böylece aslında 7’li masada kimin günlük doz olarak kaç papatya çayı içmeye ihtiyacı olduğunu tespit edebilirler…

AKŞENER'E PKK GÖNDERMESİ

“Hakarete uğradım” diyerek masadan kalkmak, sonrasında mecbur kalıp tekrar o masaya oturmak nerede olduysa siyasi gerginlik oradadır… “Kumar masasıyla noter masası arasında kaldık” dedikten sonra mecburi geri dönüş nerede yaşanmış ise gerginliğin adresi orasıdır!

Gözden KaçmasınDünyanın gözü Türkiyede... Dikkat çeken seçim analizi: Yabancı yatırımcıların ilgisini tazelediDünyanın gözü Türkiye'de... Dikkat çeken seçim analizi: Yabancı yatırımcıların ilgisini tazelediHaberi görüntüle

Aslında Sn. Akşener’in şu anda tek dert etmesi gereken konu, kendi Cumhurbaşkanı adaylarına PKK tarafından üst üste açıklamalarla neden destek verildiği olmalıdır. Hatta kendi adaylarına destek vermek için PKK’nın eylemlerine ara verme kararı alması tüm gündemini işgal etmelidir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Akşener'e tepki
daha fazla video içinAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Akşener'e tepki

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ömer Çelik#Meral Akşener#Cumhurbaşkanı Erdoğan

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: Sıcaklıklar 8-15 derece düşüyor... Yoğun kar alarmı

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: Sıcaklıklar 8-15 derece düşüyor... Yoğun kar alarmı

#Meteoroloji
20 bin Togg sahibi bugün belli olacak... 177 bin 467 kişi sipariş oluşturdu

20 bin Togg sahibi bugün belli olacak... 177 bin 467 kişi sipariş oluşturdu

#Togg
Neden çocuklar soğuk havalarda yetişkinler kadar çok üşümüyor (Sebebi sürekli koşuşturmaları değilmiş)

Neden çocuklar soğuk havalarda yetişkinler kadar çok üşümüyor? (Sebebi sürekli koşuşturmaları değilmiş!)

#Sağlık