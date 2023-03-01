Çiftçinin sır ölümü! Tarlasında ölü bulundu...

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Olay, dün Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Mersinli Mahallesi'nde çiftçilik yapan, 2 çocuk babası Mehmet Karakaya, traktörüyle tarlasını sürmeye gitti. Uzun süre haber alamayan yakınları, tarlaya gittiklerinde Karakaya'nın kanlar içinde hareketsiz yattığını gördü.

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbarla olay yerine gelen ekiplerce yapılan ilk incelemede, tabancayla vurulduğu belirlenen Karakaya'nın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Olay yeri incelemesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Karakaya'nın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.