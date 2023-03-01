Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Çiftçinin sır ölümü! Tarlasında ölü bulundu...

Güncelleme Tarihi:

#Manisa#Salihli#Mehmet Karakaya
Çiftçinin sır ölümü Tarlasında ölü bulundu...
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2023 14:41

Manisa'nın Salihli ilçesinde, traktörüyle tarlasını sürmeye giden çiftçi Mehmet Karakaya (42), tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu.

Haberin Devamı

Olay, dün Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Mersinli Mahallesi'nde çiftçilik yapan, 2 çocuk babası Mehmet Karakaya, traktörüyle tarlasını sürmeye gitti. Uzun süre haber alamayan yakınları, tarlaya gittiklerinde Karakaya'nın kanlar içinde hareketsiz yattığını gördü.

Çiftçinin sır ölümü Tarlasında ölü bulundu...

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbarla olay yerine gelen ekiplerce yapılan ilk incelemede, tabancayla vurulduğu belirlenen Karakaya'nın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Olay yeri incelemesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Karakaya'nın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Manisa#Salihli#Mehmet Karakaya

BAKMADAN GEÇME!

Deprem vurmadan, Hürriyet önlem dosyasını açıyor... İstanbul için harekete geçme vakti

Deprem vurmadan, Hürriyet önlem dosyasını açıyor... İstanbul için harekete geçme vakti

#Olası İstanbul Depremi
Depremi fırsata çevirenler: Kiralar iki katına çıktı | ‘Konut arzının talebi yakalaması beş yıl sürebilir’

Depremi fırsata çevirenler: Kiralar iki katına çıktı! | ‘Konut arzının talebi yakalaması beş yıl sürebilir’

#Deprem
Türk futbol tarihinin en geniş kapsamlı yardım kampanyası start alıyor ‘Omuz Omuza’ Türkiye ile depremzedeler evlerine kavuşacak

Türk futbol tarihinin en geniş kapsamlı yardım kampanyası start alıyor! ‘Omuz Omuza’ Türkiye ile depremzedeler evlerine kavuşacak

#Deprem