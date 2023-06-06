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CHP'nin Meclis Başkanı adayı Tekin Bingöl oldu

Güncelleme Tarihi:

#CHP#TBMM Başkanlığı#Tekin Bingöl
CHPnin Meclis Başkanı adayı Tekin Bingöl oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2023 17:28

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 28'inci Dönem Meclis Başkanlığı için Tekin Bingöl'ü aday gösterdi.

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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın, Mahir Başarır ve Burcu Köksal'ın imzasını taşıyan Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ü 28'inci Dönem Meclis Başkan Adayı olarak gösteren dilekçeyi, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na iletti. Özel, başvurunun ardından yaptığı açıklamada; aday olan milletvekillerine hayırlı olsun dileklerini iletti.

CAN ATALAY'IN TUTUKLULUĞU

Özel, TİP Milletvekili Can Atalay'ın tutukluluğunu hatırlatarak, "Bir kez daha CHP olarak, Meclisin seçilmiş bir milletvekilinin, Hatay'daki seçmenlerin iradesinin, milli iradenin tecelligahı olan bu çatının altına taşınması noktasında bir yargı darbesi ile karşı karşıyayız. Atalay'ın burada olmamış olması, oy kullanmaması meclis başkan adayı olarak yarışamamasını kabul edilir bulmuyoruz. Bu Meclis'e de bir saygısızlıktır" dedi.

Özel, yargının bu konuda derhal bir karar vermesi gerektiğini söyledi. 

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#CHP#TBMM Başkanlığı#Tekin Bingöl

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