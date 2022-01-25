CHP’li vekilin paylaşımı 2 milyon tık aldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İstanbulda kar devam edecek mi Canlı yayında açıkladıİstanbul'da kar devam edecek mi? Canlı yayında açıkladı#İstanbul Kar
Yeni vergi avantajı kime ne getiriyorYeni vergi avantajı kime ne getiriyor?#Asgari Ücret
6 milyon TL istenen Okan Kocuk için flaş iddia Başka milli takım...6 milyon TL istenen Okan Kocuk için flaş iddia! Başka milli takım...#Okan Kocuk
İstanbul kara teslim Yollar kapandı, araçlar mahsur kaldı... Özel araçların trafiğe çıkması yasaklandıİstanbul kara teslim! Yollar kapandı, araçlar mahsur kaldı... Özel araçların trafiğe çıkması yasaklandı#Yoğun Kar
Erdoğan talimat verdi Soylu ve Karaismailoğlu İstanbula geldiErdoğan talimat verdi! Soylu ve Karaismailoğlu İstanbul'a geldi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Mikrofonu açık unuttu... Bidendan skandal sözler: Muhabire küfür ettiMikrofonu açık unuttu... Biden'dan skandal sözler: Muhabire küfür etti!#Joe Biden
Umuttan mı Umutsuzluktan mıUmuttan mı? Umutsuzluktan mı?#Fatma Girik
Numan Kurtulmuş: Sedef Kabaşın sözleri milli iradeye hakarettirNuman Kurtulmuş: Sedef Kabaş'ın sözleri milli iradeye hakarettir#Numan Kurtulmuş
Tarihin en derin krizi... Floryaya gidemeyen G.Saraylı yöneticiTarihin en derin krizi... Florya'ya gidemeyen G.Saraylı yönetici#Galatasaray
Dış politikada hedef: Sorunsuz çember Kritik toplantının ayrıntıları belli olduDış politikada hedef: Sorunsuz çember! Kritik toplantının ayrıntıları belli oldu#Cumhurbaşkanlığı
Yoncalardan biri soldu Daha sert, tuttuğunu koparan, her daim hakkının peşine düşen bir isimdi...Yoncalardan biri soldu! 'Daha sert, tuttuğunu koparan, her daim hakkının peşine düşen bir isimdi...'#Fatma Girik
Manisalı Raphalein hikayesi Efsane yapımı hatırlattıManisalı Raphale'in hikayesi! Efsane yapımı hatırlattı#Raphael Esrail
Rahat uyu Saadet HanımRahat uyu Saadet Hanım#Saadet Göncay
Kılıçdaroğlu formül arayışındaKılıçdaroğlu formül arayışında#Kılıçdaroğlu
Resmen Omicronu ele veriyor... Bu belirtiye dikkatResmen Omicron'u ele veriyor... Bu belirtiye dikkat!#Omicron
HABERLERGündem Haberleri

CHP’li vekilin paylaşımı 2 milyon tık aldı

#TBMM#CHP#Tiktok
CHP’li vekilin paylaşımı 2 milyon tık aldı

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, TikTok yetkililerini ağırladığı oturumunda, milletvekillerinin TikTok platformunu kullanıp kullanmadıklarını da sorguladı.  KonuMeclis tutanaklarında özetle şöyle yer aldı:

Haberin Devamı

Deniz Yavuzyılmaz (CHP Zonguldak): Milletvekillerimize soruldu ‘TikTok kullanıcısı mısınız?’ diye, ara ara Başkanımız da sordu. ‘Değilim’ dediler genelde. Ben TikTok kullanıcısıyım ve hesabım da var. 2 milyonun üzerinde görüntüleme alan paylaşımım da var. Teknolojisine hayranlık duyduğum çok güzel bir uygulama.

KENYA’YA GOL ATTIM

Başkan Hüseyin Yayman: Deniz vekilimin TikTok’una bakalım, ne paylaşmış?

Deniz Yavuzyılmaz: Ben Meclis’in futbol takımındayım, millî futbol takımındayım ve Kenya’yla yaptığımız uluslararası bir karşılaşmada, canlı yayınlandı bu, bütün partilerden oyuncular var, mesela bir gol attım. TikTok bunun için çok iyi bir platform.

Yavuzyılmaz’ın TikTok hesabında 18 bin 200 takipçisi bulunuyor. Komisyonda anlattığı Kenya’ya attığı gol paylaşımını 9 Aralık 2020’de yaptı.                 ◊ Umut ERDEM / ANKARA

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#TBMM#CHP#Tiktok

BAKMADAN GEÇME!

New York Timestan flaş iddia İşte Bidenın Doğu Avrupa planı

New York Times'tan flaş iddia! İşte Biden'ın Doğu Avrupa planı

#ABD
‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa

‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa

#Ayşe Dede
Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın

BAKMADAN GEÇME!

New York Timestan flaş iddia İşte Bidenın Doğu Avrupa planı

New York Times'tan flaş iddia! İşte Biden'ın Doğu Avrupa planı

#ABD
‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa

‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa

#Ayşe Dede
Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın