CHP’li vekilin paylaşımı 2 milyon tık aldı

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Deniz Yavuzyılmaz (CHP Zonguldak): Milletvekillerimize soruldu ‘TikTok kullanıcısı mısınız?’ diye, ara ara Başkanımız da sordu. ‘Değilim’ dediler genelde. Ben TikTok kullanıcısıyım ve hesabım da var. 2 milyonun üzerinde görüntüleme alan paylaşımım da var. Teknolojisine hayranlık duyduğum çok güzel bir uygulama.

KENYA’YA GOL ATTIM

Başkan Hüseyin Yayman: Deniz vekilimin TikTok’una bakalım, ne paylaşmış?

Deniz Yavuzyılmaz: Ben Meclis’in futbol takımındayım, millî futbol takımındayım ve Kenya’yla yaptığımız uluslararası bir karşılaşmada, canlı yayınlandı bu, bütün partilerden oyuncular var, mesela bir gol attım. TikTok bunun için çok iyi bir platform.

Yavuzyılmaz’ın TikTok hesabında 18 bin 200 takipçisi bulunuyor. Komisyonda anlattığı Kenya’ya attığı gol paylaşımını 9 Aralık 2020’de yaptı. ◊ Umut ERDEM / ANKARA