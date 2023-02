CHP'li Torun: AFAD depreme müdahalede yetersiz kaldı

Haberin Devamı

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Torun, günlerdir susup içine attıklarını söylemek istediğini belirterek, "Vatandaşımızın halini gördükçe bizim de bunları içimizde tutacak takatimiz kalmamıştır. İlk günden bu yana AFAD'dan başka koordinasyona izin vermeyeceğiz, her şeyi AFAD yapacak' denilmiştir. Belediyelerimizin ve hayırseverlerin arama-kurtarma çalışmaları ve yardımları sekteye uğratılmıştır. Herkesin bildiği ve gördüğü gibi; AFAD'ın depreme müdahalede ve koordinasyonda yetersiz kaldığı ayan beyan ortaya çıkmıştır. Günlerce enkaza ulaşılamamış, belediyelerimizin el konulan yardımlarının ihtiyaç sahiplerine iletilmesinde geç kalınmıştır. 'Her şeyi ben yapacağım' diyerek, hiçbir şeyi tam yapamayan anlayışın faturası, milletimize kesilmiştir. Ayrıca; geçmişte uzmanların defalarca uyarmasına rağmen, Genel Başkanımızın dün açıkladığı raporun orta yerde durmasına rağmen gerekli hazırlıklar yapılmamıştır" ifadelerini kullandı.



'DEPREME HAZIRLIKSIZ YAKALANDINIZ'



AFAD'ın tedbirleri önceden alması gerektiğini söyleyen Torun, "Zaten AFAD bu amaçla kurulmuştur. Görevlerinden biri de barınma ihtiyacıdır. AFAD'ın, olabilecek her afete karşı gerekli çadır stoğunu elinde bulundurması gerekir. Ancak bugün çadırların yetersiz kaldığı, hala sokakta kalan insanlarımızın varlığıyla ispatlanmıştır. AFAD'ın elinde, büyük bir afete karşı en az 250-300 bin çadır stoğu olması gerektiği bilinmektedir. Ancak 27 Eylül 2019'da AFAD'ın kendi yaptığı açıklamaya göre stoktaki çadır sayısı 100 bin bile değildir. Tam burada bir şeye dikkatinizi çekmek isterim. AFAD'ın çadırlarını yıllardır Kızılay üretir. Ancak AFAD yönetimi, 2020 Ağustos ayından 2022 Aralık ayına kadar, yani yaklaşık 2,5 yıl Kızılay'dan bir tek çadır bile almamıştır. Kızılay'ın Ankara Etimesgut'taki tesisi, 2,5 yıl süresince AFAD'a çadır üretmemiştir. Sadece 3 ay önce Kızılay'a 60 bin çadır siparişi verilmiştir. Şimdi sormak lazım; Hazır tesis varken, AFAD olarak, 2,5 yıl neden Kızılay'a çadır ürettirmediniz? Deprem olmasını mı beklediniz? Depreme hazırlıksız yakalandınız. Şimdi çıkmış Kızılay'a günde 500 çadır üretimi yaptırmaya çalışıyorsunuz. Deprem olduktan sonra mı aklınız başınıza geldi? AFAD yetkililerine şimdi önemli bir soru daha sormak istiyorum; kısa bir süre önce çadır ihalesi yaptınız, Kızılay'a değil yandaş bir şirkete verdiniz. Bu şirketten şu ana kadar kaç tane çadır teslim aldınız?" diye konuştu.