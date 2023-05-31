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CHP'li Tezcan: Partide bir değişim olacaksa Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde olacaktır

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#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Bülent Tezcan
CHPli Tezcan: Partide bir değişim olacaksa Kılıçdaroğlunun önderliğinde olacaktır
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2023 16:10

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, "Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde en güçlü ve en önemli değişimi yapan liderlerin başında geliyor. Bundan sonra da partide bir değişim ve dönüşüm olacaksa, bu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na rağmen değil, onunla birlikte ve onun önderliğinde olacaktır" dedi.

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CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, TBMM'ye gelerek milletvekili kaydını yaptırdı. Kayıt işlemlerinin ardından açıklama yapan Tezcan, yeni dönemde parlamentoda toplumun ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını yapacaklarını söyledi.

"HİÇBİR CHP'Lİ FEZLEKEDEN KORKMUYOR"

Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tezcan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın, Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının sona ermesiyle ilgili paylaşımını hatırlatılması üzerine, "Feti Yıldız, Cumhur İttifakı'nın gelecek dönemde Türkiye'yi hangi hukuk dışı girdabın içerisine sokacağının işaretini, mesajını vermiş. Feti Yıldız'ın tutumu, önümüzdeki dönemde, hukukun üstünlüğü, demokrasi ve özgürlükler konusunda çok ciddi mücadele etmemiz gerektiğini gösteriyor. Bizim genel başkanımızın hukuk önünde hesap vermekten kaçınacağı bir durum yoktur. Önümüzdeki dönemde de bu anlayış muhtemelen yeni fezlekeler düzenleyecektir. Düzenleyebildikleri kadar fezleke düzenlesinler; başta Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, hiçbir Cumhuriyet Halk Partili fezlekeden korkmuyor" diye konuştu.

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"CHP'NİN HELALLEŞMESİNİ SAĞLADI"

Tezcan, seçim sonrası CHP Genel Başkanlığı makamında bir değişim olup olmayacağıyla ilgili de, "Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde en güçlü ve en önemli değişimi yapan liderlerin başında geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nin, toplumun önemli bir kesimi ile buluşmasını, helalleşmesini sağlamış, ulaşamadığımız kesimlere ulaşabilmesini sağlamış bir liderdir. 2019 Yerel Seçimleri’nde, 25 yıl sonra Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerini almamız o değişim ve dönüşümün ürünüdür. Adana, Mersin, Antalya gibi 11 büyükşehir belediyesini büyük bir güçle kazanmamız Sayın Kılıçdaroğlu’nun değişim ve dönüşüm gücünün ürünüdür. İkincisi, tüm muhalefeti belirli bir amaç doğrultusunda bir araya getirebilme yeteneği, Sayın Kılıçdaroğlu’nun liderlik yeteneğinin ürünüdür. Değişim ve dönüşüm arıyorsak, Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki en büyük değişim ve dönüşüm bu şekilde gerçekleşmiştir. Bundan sonra da partide bir değişim ve dönüşüm olacaksa, bu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na rağmen değil, onunla birlikte ve onun önderliğinde olacaktır" dedi.

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#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Bülent Tezcan

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