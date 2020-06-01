CHP'li Özel ve Özkoç hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'nda

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, geçen ay avukatı Sezgin Tunç aracılığıyla hakaret ve iftira suçlarını işledikleri gerekçesiyle CHP'li Özgür Özel ile Engin Özkoç hakkında soruşturma açılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Suç duyurusunda; aleni hakaret ve iftiralar nedeniyle Fahrettin Altun'un kişilik haklarının ihlal edildiği, bu ihlaller nedeniyle durumun tahammül edilemez boyutlara ulaştığı belirtilerek, "Bu nedenle kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret, iftira ve resen tespit edilecek diğer suçlardan dolayı şüphelinin cezalandırılmasını talep etme zarureti hâsıl olmuştur" denilmişti.

'TAZMİNAT DAVALARI AÇILACAK'

Suç duyurusu üzerine soruşturma yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' ve 'iftira' suçlarını zincirleme işlediklerine dair fezleke düzenlenmesi için yeterli ve kanuni delilin mevcut olduğu, bu nedenle adı geçen milletvekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu'nun hakaret ve iftirayı düzenleyen 125'inci ve 267'nci madde hükümleri gereğince takibat yapılabilmesi için Anayasa'nın 83'üncü maddesine istinaden TBMM tarafından milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kaldırılması gerektiği belirtti. Bu kapsamda, hazırlanan fezlekenin TBMM’ye sevk edilmek üzere ilgili soruşturma belgeleriyle birlikte Adalet Bakanlığı’na gönderildiği öğrenildi.

Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç, yasama dokunulmazlıklarının TBMM tarafından kaldırılmasını ve takibata devam edilmesini beklediklerini ve bu sürece eş zamanlı olarak Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında da eylem ve beyanatları nedeniyle ayrıca tazminat davaları açılacağını belirtti.