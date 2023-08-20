CHP’li Özel: Seçmende duygusal kopuş var

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Siyasi yaşamını SODEP, SHP ve CHP ekseninde sürdüren ‘Komünist Osman’ lakaplı Osman Özgüven’in hayatının anlatıldığı belgesel filmi Bodrum Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü’nde izledikten sonra vatandaşların sorularını cevaplayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, özetle şöyle dedi:

- “Parti için demokrasi çok önemli bir şey. Ben hiçbir anahtar listede olmadan, tek başıma en yüksek 5’inci oyu alarak parti meclisine girmiştim.

- Grup başkanvekili oldum, nerede bir sandık gördüysem hep girdim ve karşılığını gördüm. Nerede sandık yoksa, nerede atama varsa orada bir tartışma var. Gitgide parti içi demokrasinin azaldığı, denge ve denetleme mekanizmalarının zayıfladığı süreçler yaşanıyor. Türkiye’de bütün partiler parti içi demokrasi açısından birbirine baka baka kararıyorlar. Bunu terk etmek lazım.

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KEMAL BEY’E AYIP ETMİŞ OLURSUNUZ

- Bir değişim olsun istiyorum ama sadece genel başkan değişimi derseniz Kemal Bey’e ayıp etmiş olursunuz. Onun emeğini görmezden gelmemek lazım. Sadece Kemal Bey eski MYK üyesi arkadaşları değiştirirse Kemal Bey de onlara ayıp etmiş olur. Çünkü onları atayan da odur. Tüzük tartışmaları var, sadece tüzüğü değiştirelim. Önseçim vardı, uygulanmadı. Daha katı hale getirelim. Yazılı belgelere indirgemek de çok başka kolaycılık olur. Birlikte yönetimde olduğumuz bazı arkadaşlar, ‘Tüzüğü değiştirelim, her şey çok güzel olacak, 6 Eylül’e kadar bir görüş bildirelim, siz bildirin. Biz en iyisini yapacağız’ diyor bu da doğru değil. 9 Eylül’e kadar yeni bir program açıklayalım.

ATATÜRK’TEN BAHSEDİP ALKIŞLA İLERLENEMEZ’

- Türkiye siyaseti tarihinin en büyük tehlikesiyle karşı karşıyadır. O tehlike şudur, yüzde 87’lik katılım oranını bir daha bulamayabiliriz. Seçmende bir duygusal kopuş var. Bizim seçmenimiz hep kızar, kapıyı çarpar gider. En kolay alkışın ‘Atatürk’ denilerek alındığı bir siyasi partinin siyaset üretme pratiğinde sorun var. Sıkışınca milli mücadeleden, Atatürk’ten bahsedip, alkış alarak ilerlenemez. Bambaşka bir şey konuşuyor olmak lazım.”

KAYBETMEKTEN DAHA BÜYÜK BİR EKSİKLİK

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- Özgür Özel seçim kampanyasına en erken başlayan isim olduğunu söyledi: “4 yıl boyunca Türkiye’de 500’e yakın ilçede içinde 2019 yerel seçimi de vardı; 41 ilde 247 aday tanıttım. 500’e yakın ilçede 1000’e yakın miting yaptım. Burada bir özeleştiri yapmak, hesap vermek ve bunun üzerinden konuşulması gereken bir dönemdeyiz. Seçimin ilk turunda seçim gecesine kadar 500 ilçede 700 miting yaptım. Toparlayalım diye 14-28 Mayıs tarihleri arasında 31 miting yaptım. Seçimi kaybettiğimiz gece hiçbir şey yapmaya takatim yoktu. Kaybettik, gereğini yapmak lazım diye düşünüyordum. Ama özeleştiri meselesinde birazcık eksik kalındığı, hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya doğru gidildiğini görünce bunun bir parçası olmanın da bir maliyeti var. Seçimi kaybetmekten daha büyük bir eksiklik. Onun üzerinden kendimce bir süreç yürütüyorum. Böyle süreç yürütenlerle konuşuyorum."