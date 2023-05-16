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CHP'li Onursal Adıgüzel istifa etti

Güncelleme Tarihi:

#Onursal Adıgüzel#Twitter#CHP
CHPli Onursal Adıgüzel istifa etti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2023 00:00

Onursal Adıgüzel, CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri'nden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

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CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri'nden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Twitter'dan yaptığı paylaşımdan görevinden istifa ettiğini duyurdu. İstifa dilekçesini paylaşan Adıgüzel, şu ifadeleri kullandı: 

"13. Cumhurbaşkanı Adayımız ve birlikte yürümekten onur duyduğum Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürmekte olduğum, Cumhuriyet Halk Partisi Bilgi ve İletişim Teknolojileri'nden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevimden, kamuoyunda oluşan olumsuz kanaat nedeniyle, seçim akşamı sistemlerimiz çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen ayrılıyorum."

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#Onursal Adıgüzel#Twitter#CHP

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