CHP'li Onursal Adıgüzel istifa etti

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CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri'nden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Twitter'dan yaptığı paylaşımdan görevinden istifa ettiğini duyurdu. İstifa dilekçesini paylaşan Adıgüzel, şu ifadeleri kullandı:

"13. Cumhurbaşkanı Adayımız ve birlikte yürümekten onur duyduğum Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürmekte olduğum, Cumhuriyet Halk Partisi Bilgi ve İletişim Teknolojileri'nden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevimden, kamuoyunda oluşan olumsuz kanaat nedeniyle, seçim akşamı sistemlerimiz çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen ayrılıyorum."