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ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'dan seçim sonucu açıklaması

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#Sinan Oğan#Secim2023#ATA İttifakı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2023 13:49

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, 'Biz aslında seçim ilk başladığında o zaman dedik ki seçim ikinci tura kalacak. Çünkü sahayı doğru okumak lazım. Biz ilk günden beri sahayı doğru okuyoruz.' dedi.

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ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, yurt dışından getirilen oyların sayımının devam ettiği Ankara Ticaret Odası Congresium önünde açıklamada bulundu. Oğan, "Seçim ikinci tura kalmıştı zaten. Biz aslında seçim ilk başladığında o zaman dedik ki; 'seçim ikinci tura kalacak.' Çünkü sahayı doğru okumak lazım. Biz ilk günden beri sahayı doğru okuyoruz. Okuduğumuz saha tıpa tıp gerçekleşti. Biz yüzde 11-12 oy bekliyorduk. O oyu aldığımızı da düşünüyoruz. Birtakım sandıklarda yüzde 2’lik bir erozyonumuz oldu.

Son 3 gün Muharrem İnce’den boşalan kitle bize saldırdı. Seçim günü söylenti çıkardılar. Okullara pankartlar astılar 'Sinan Oğan çekildi' diye. Her türlü pis oyunu oynadılar; ama buna rağmen biz hedefimizden geri durmadık. Biz ne demiştik; 'Türk milletçileri bu seçimin tam göbeğinde olacak' demiştik. Biz 'HDP ve HÜDA PAR bu seçimde kilit olamayacak' demiştik. 'Biz bu seçimin belirleyeni olacağız' demiştik. Biz istediğimiz bütün hedeflere vardık. Bundan sonra biz Türkiye’nin bir krize ve siyasi çalkantıya girmemesi için bütün sorumluluğu üstleneceğiz ve alacağız" dedi.

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'ORTAK AKLIN KARARI OLACAK'

Oğan, gazetecilerin 'ikinci turda kimi destekleyeceksiniz?' sorusuna, "İstişare yapacağız. Ben bugün hem ATA İttifakı’nın bileşenlerini toplantıya davet ettim, hem de beraber yürüdüğüm kendi yol arkadaşlarımı davet ettim. Ortak bir istişare toplantısı yapacağız. En kısa sürede bir neticeye varacağız. Bu netice Sinan Oğan’ın kararı olmayacak, ortak aklın kararı olacak" diye konuştu.

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#Sinan Oğan#Secim2023#ATA İttifakı

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