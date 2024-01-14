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CHP'li Milletvekili Karadeniz'in kullandığı otomobil, minibüsle çarpıştı: 4 yaralı

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#CHP#Kaza#Milletvekili
CHPli Milletvekili Karadenizin kullandığı otomobil, minibüsle çarpıştı: 4 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2024 04:36

Sinop'ta, CHP Milletvekili Barış Karadeniz'in kullandığı otomobil, aynı istikamette ilerleyen minibüse arkadan çarptı. Karadeniz ile otomobilde bulunan CHP Antalya eski milletvekili Çetin Osman Budak ve minibüsteki 2 kişi hafif şekilde yaralandı. 

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Kaza, akşam Sinop- Samsun karayolu Demirci köyü mevkisinde meydana geldi. CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz yönetimindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen S.A.'nın kullandığı minibüse arkadan çarptı. Kazada, Barış Karadeniz ile yanında bulunan CHP Antalya eski milletvekili Çetin Osman Budak ve minibüs sürücüsü S.A. ile yanında bulunan bir kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.

Durumu iyi olan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. 

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#CHP#Kaza#Milletvekili

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