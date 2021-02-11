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DHA
Haber Giriş: 11.02.2021 - 14:46 | Son Güncelleme:

CHP'li Enis Berberoğlu yeniden milletvekili!

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CHP'li Enis Berberoğlu yeniden milletvekili!
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CHP'li Enis Berberoğlu, bugün mahkeme kararının TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla yeniden milletvekilliği hakkına geri döndü.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin, Enis Berberoğlu hakkında verdiği "yeniden yargılama ve infazın durdurulması" kararı ile ilgili Başkanlık tezkeresi TBMM Genel Kurulunda okundu. Kararın okunmasının ardından Berberoğlu milletvekili vasfını yeniden kazandı.

Ayrıntılar geliyor...

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