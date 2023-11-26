CHP'li belediyelere ev ödevi... Yüzde 50 cinsiyet kotası

Haberin Devamı

CHP Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, “Bugün CHP’li belediyelerimizle ‘Yerel Yönetimlerde Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi’ni paylaştık. CHP’li belediyeler çalışma hayatında şöyle bir irade ortaya koyuyor” diyerek şu açıklamayı yaptı: “İşyerinde şiddetin ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması için mağdur çalışanı gözeteceğiz. Cinsel taciz ve cinsel saldırı vakalarında adli makamlara yansıyan durumları esas kabul edeceğiz ve her türlü tedbiri alarak gerekli adımları ivedilikle atacağız. Mağdur çalışanın talep etmesi halinde; hukuki ve/veya psikolojik destek sağlayacağız. Belediye çalışanlarının istihdamında yüzde 50 cinsiyet kotasını hedefleyeceğiz.”