CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de Çiğli Tramvayı Temel Atma Töreni'ne katıldı. Türkiye'ye huzur ve birlikteliği getirmek için azimli olduklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, açılış konuşmasında özetle şu mesajları verdi: "Hiçbir güç inandığım yoldan beni döndüremeyecek. Halkın bütün katmanlarıyla birlikte bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Sevgiyi, huzuru getireceğiz, kaygıyı, tasayı uzaklaştıracağız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti düşünün, onun hazinesini düşünün. Hazineyi yöneten bakanları düşünün. Uluslararası piyasalarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti borç alırken faiz ödüyor. En son aldıkları borç dolayısıyla ödedikleri faiz yüzde 5-6 civarında ama İzmir Büyükşehir Belediyesi 1 milyar 70 milyon Avro’luk borçlanmayı yüzde 3'le yaptı. Olağanüstü bir rakam. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ödediği faizin yarısı kadar faiz ile İzmir Büyükşehir Belediyesi borçlanma yapabiliyor. Bu bizim belediyelerimizin uluslararası alanda, finans kuruluşlarının gözünde Türkiye Cumhuriyeti Devleti hazinesinden daha iyi ve daha güvenilir olduğunu gösteriyor. Bu bizim için gurur verici."

‘DOSTLARIMIZLA İKTİDARA GELİNCE...’

"İnşallah dostlarımızla iktidara geldiğimizde Türkiye Cumhuriyeti'nin talihini değiştireceğiz" diyen Kılıçdaroğlu, devletin hazinesini de uluslararası piyasalarda güvenilir hale getirmek için çalışacaklarını anlattı. Kılıçdaroğlu, CHP belediyelerinde ihalelerin saydam olduğunu dile getirerek "İhale yapılacak, ihaleler saydam olacak. 'Adamını bul, gel, ihaleyi verelim. Sen de bize para ver' dönemi yok bizim belediyelerde. Herkes şunu bilmeli, CHP'li belediyeler tıkır tıkır işliyor. İnşallah iktidarda da bunu yapacağız. Her kuruşun hesabını vereceğiz. Bizler belediyelerden başlayarak hizmeti kendi halkımıza yapacağız" diye konuştu.