İstanbul temaslarını dün sabah Kadıköy’de sürdüren Kılıçdaroğlu, çarşıda dolaştı. “Artık kimsenin nefes alacak hali yok” diyen bir esnafın davetini geri çevirmeyen CHP Lideri, kapalı dükkanının önüne konulan masada şikayetleri dinledi.

Kadıköy’de yüksek kiralar verdiklerini, son bir yıldır uygulanan tedbirler sebebiyle batma noktasına geldiklerini söyleyen esnafı dinleyen Kılıçdaroğlu, “Hükümete çözümü de önerdik. Vergileriniz var. SGK primleriniz var. Alınan kredi faizlerinin tamamen silinmesi gerektiğini söyledik. Pek çok şeyi söyledik. Bir kısmı oldu bir kısmı olmadı. Asla umutsuzluğa kapılmayın. Bir süre sonra Türkiye’nin bütün koşulları değişecektir. Daha demokratik bir ortam olacaktır. Esnafın da rahat edebileceği daha güzel bir Türkiye’yi beraber inşa edeceğiz. Bunun mücadelesini veriyoruz” dedi.

‘OTURUP KALKIP DUA ETSİN’

CHP’li belediyelerin imkanları ölçüsünde yardımlarda bulunduğuna dikkat çeken Kemal Kılıçdaroğlu, sözlerinin devamında şunları söyledi: “Var olan iktidar, samimi olarak söylüyorum, oturup kalkıp CHP’li belediyelere dua etsin. CHP’li belediyeler olmasa Türkiye’de kaos çıkar. İnsanların evine ekmek götüremediği bir düzen olur mu? Böyle bir düzen olabilir mi?

Az önce bir kadına rastladım. Belediyeden gelen yardımlar var. Bununla geçinmeye çalışıyor. ‘Kötü yollara düşmek istemiyorum’ diyor. ‘Sizden yardım paketi beklemiyorum’ diyor. ‘Bana iş verin kazanayım, evime helal ekmek götüreyim’ diyor. Biz elimizden gelen bütün yardımları yapmaya çalışıyoruz.”