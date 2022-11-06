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CHP’li Başkan Vahap Seçer: ‘Adayı açıklama zamanı geldi’

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#Mersin#Vahap Seçer#CHP
CHP’li Başkan Vahap Seçer: ‘Adayı açıklama zamanı geldi’
Oya ARMUTÇU
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2022 07:00

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Vahap Seçer 6’lı masanın devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, cumhurbaşkanı adayının açıklanmasının da zamanının geldiğine dikkat çekti.

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“Seçimlerden sürpriz çıkabilir” iddiasında bulunan Seçer, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın, “İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in masayı dağıtacağı” yolundaki sözlerini de “Provokatif bir beyanat” diye değerlendirdi ve “Oyun içinde oyun var. Altılı masayı korumak lazım” diyerek şunları söyledi:

MASA DEVAM ETMELİ

“Kim aday gösterilirse gösterilsin. Altılı masanın devam etmesi lazım, orada mutlaka kalmalı. Zaten seçimlerden çok sürpriz çıkabilir. Bizim için pozitif, iktidar için negatif. Artık adayı açıklamanın zamanı geldi, anlaşıldı. ‘Vira bismillah’ deyip yola çıkmamız lazım. Sayın Genel Başkan’a gördüklerimi aktarıyorum. Son karar kendisinindir.”

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#Mersin#Vahap Seçer#CHP

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