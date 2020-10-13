CHP’den yerel yönetim hamlesi

CHP Genel Merkezi ile tüm CHP’li belediyelerin koordinasyonunun güçlendirilmesi amacıyla Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı bünyesinde yeni bir çalışma grubu oluşturuldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı ile bu çalışmayı Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Beşkan Yardımcısı Seyit Torun yapacak. Yerel yönetimlerde tecrübesi olan; Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ve Antalya Milletvekili Cavit Arı, Seyit Torun’un yardımcısı olarak görevlendirildi.

Çalışma grubunun ilk toplantısını önümüzdeki günlerde yapacağı öğrenildi. Çalışmalar kapsamında ilk olarak, CHP’nin iktidar olması halinde uygulayacağı yerel yönetim politikalarının belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Yerel yönetimler, eski belediye başkanları, bu konuda çalışmalar yapan akademisyenler ve sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak yapılacak çalışmanın ardından CHP’nin Yerel Yönetimler Politikası Belgesi hazırlanacak.

ÇALIŞTAY TOPLANACAK

Belgenin hazırlanması için ilk adım olarak dünyadaki farklı ülkelerin yerel yönetim uygulamaları incelendi. Farklı örneklerden kapsamlı bir rapor hazırlanarak belediyeciliğe bakış açısı daha da genişletildi. Kasım ayı içerisinde de Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla ‘Yerel Yönetimler Politikası Çalıştayı’ düzenleneceği belirtildi. Yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi veren Torun, şunları söyledi: “Belediyelerimiz tüm olumsuzluklara rağmen başarılı hizmetlerine devam ediyor. İktidarın, yeni yasal düzenlemelerle belediyelerin yetkilerini merkezde toplama hevesinde olduğu yönünde duyumlar alıyoruz. Belediyeler devletin vatandaşa en yakın olan elidir. O eli güçlendirmek için adımlar atıyoruz. Bu kapsamda da Yerel Yönetimler Politikası çalışmalarına başladık. Bunun yanında, oluşturulan çalışma grubumuzla birlikte belediyelerimizin başarılı projelerinin artırılması noktasında çalışma yapacağız. Kısa zaman içinde de tüm bu yerel yönetim çalışmalarımızla ilgili bilgilendirmede bulunmak, görüş ve önerileri almak, sahadaki durumu da yerinde görmek amacıyla ülkenin farklı noktalarında bölge toplantıları düzenlemeyi planlıyoruz.”