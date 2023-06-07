CHP’den Numan Kurtulmuş’a: Tarafsız kal iki yıl sonra destekleriz

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Cumhur İttifakı’nın adayı AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş dün Meclis Genel Sekreterliği’ne kişisel başvurusunu yaptı. Genel Kurul’da bugün gizli oyla yapılacak başkanlık seçiminde ilk iki turda 400 çoğunluk aranacak. Meclis’te 323 sandalyesi olan Cumhur İttifakı’nın salt çoğunluğun (301 oy) yeterli olduğu üçüncü turda Kurtulmuş’u seçmesi bekleniyor. TBMM İçtüzüğü’ne göre bir yasama döneminde ilk iki yıl ve sonraki üç yıl olmak üzere iki kez başkanlık seçimi yapılıyor.



DOSTLUK ELİ UZATTIK



MHP’den başlayarak CHP, İYİ Parti grupları ile Yeniden Refah, HÜDA PAR ve DSP yönetimlerini ziyaret eden Kurtulmuş, “Biz bir dostluk ve kardeşlik elini uzatmak bakımından bu ziyaretleri gerçekleştiriyoruz” dedi. Kurtulmuş’un Yeşil Sol Parti’den ise randevu istemediği öğrenildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve grup başkanvekilleriyle görüşen Kurtulmuş, CHP Grup Yönetimi’nde diyaloğa açık bir tarz görmekten büyük memnuniyet duyduğunu vurguladı. CHP’li Özel de, “Sayın Kurtulmuş ‘Oy verseniz ve ilk turda seçilsem çok iyi olur’ dedi. İki yıl boyunca Sayın Kurtulmuş gerçekten tam olarak tarafsız olursa, iki yıl sonra kendisinin karşısına aday çıkarmamayı teklif ediyoruz. Kendisi iki yıl boyunca bütün muhalefetin adayı olabilecek bir tarafsızlık göstersin” diye konuştu.



CHP’NİN ADAYI BİNGÖL



Bu arada CHP, Meclis Başkanı adayını Tekin Bingöl olarak belirledi. İYİ Parti’nin adayı Cihan Paçacı olurken, Yeşil Sol Parti Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç’u, TİP de 14 Mayıs’ta milletvekili seçilmesine karşın henüz cezaevinden tahliye edilmeyen Gezi davası hükümlüsü Can Atalay’ı aday gösterdi.



YENİ MECLİS’İN SANDALYE DAĞILIMI



Milletvekillerinin ant içip göreve başlamasının ardından Meclis Başkanlığı da yeni parlamentonun sandalye dağılımını yaptı. Meclis’te kayıtlarını AK Parti listesinden yaptıran HÜDA PAR milletvekilleri de AK Parti grubuna kaydedildi. Yeşil Sol Parti 57 sandalyeyle temsil edilirken, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar partilerinde kaldı. 14 partili Meclis’in sandalye dağılımı şöyle:



Adalet ve Kalkınma Partisi: 267



Cumhuriyet Halk Partisi: 130



Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi: 57



Milliyetçi Hareket Partisi: 50



İYİ Parti: 44



Demokrasi ve Atılım Partisi: 15



Saadet Partisi: 10



Gelecek Partisi: 10



Yeniden Refah Partisi: 5



Türkiye İşçi Partisi: 4



Demokrat Parti: 3



Emek Partisi: 2



Halkların Demokratik Partisi: 2



Demokratik Sol Parti: 1



Toplam: 600