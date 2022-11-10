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CHP’den MHP’ye ‘ziyaret’ eleştirisi

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#CHP#Özgür Özel#MHP
CHP’den MHP’ye ‘ziyaret’ eleştirisi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2022 07:00

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti’nin Anayasa değişikliği konusunda HDP’yi ziyareti için “doğal ve doğru adım” diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi, “Püskevitin dik duruşu çaya girene kadar” sözleriyle eleştirdi.

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Özel, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Bahçeli’nin geçmişte HDP ile görüşenler için “PKK ile görüşmüştür” dediğini anımsatarak, “MHP ve Bahçeli ne milliyetçiliğin ne tutarlılığın ne siyasetin nasıl yapılacağının kalibresi olamaz. Kalibresizliğin tutumudur bu” dedi.

Özel, ülkeyi hukuka değil keyfine göre yönetmeye çalışmakla eleştirdiği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu da istifaya davet etti.

ÖZEL BİR YASA

Özel, Meclis’te görüşülen torba teklifteki Alevilerle ilgili düzenlemeyi de eleştirerek, “Alevi örgütlerinin itirazı var. Önce bir komisyon kurup, temsilcileri dinlenmeliydi. Sonra da nasıl ki Yassıada için hep birlikte özel yasa yaptık, Aleviler için de anıyla şanıyla adıyla özel bir yasa çıkarmalıydık” diye konuştu.

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#CHP#Özgür Özel#MHP

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