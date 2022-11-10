CHP’den MHP’ye ‘ziyaret’ eleştirisi

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Özel, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Bahçeli’nin geçmişte HDP ile görüşenler için “PKK ile görüşmüştür” dediğini anımsatarak, “MHP ve Bahçeli ne milliyetçiliğin ne tutarlılığın ne siyasetin nasıl yapılacağının kalibresi olamaz. Kalibresizliğin tutumudur bu” dedi.

Özel, ülkeyi hukuka değil keyfine göre yönetmeye çalışmakla eleştirdiği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu da istifaya davet etti.

ÖZEL BİR YASA

Özel, Meclis’te görüşülen torba teklifteki Alevilerle ilgili düzenlemeyi de eleştirerek, “Alevi örgütlerinin itirazı var. Önce bir komisyon kurup, temsilcileri dinlenmeliydi. Sonra da nasıl ki Yassıada için hep birlikte özel yasa yaptık, Aleviler için de anıyla şanıyla adıyla özel bir yasa çıkarmalıydık” diye konuştu.