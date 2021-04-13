ANKARA
Son Güncelleme:
CHP’den Meclis’e 128 milyar dolar önergesi
CHP, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve partililerin bir süredir gündemde tuttuğu Merkez Bankası’ndaki 128 milyar doların hangi yöntemlerle kime satıldığı konusunda TBMM’de genel görüşme açılması için TBMM Başkanlığı’na önerge sundu.
CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından hazırlanan önergenin gerekçesinde, Merkez Bankası’ndaki 128 milyar dolarlık rezervin kimlere, hangi yöntemle satıldığının uzun süredir gündeme getirildiği hatırlattı.
Kripto Para Piyasaları için Bigpara