CHP’den Meclis’e 128 milyar dolar önergesi

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından hazırlanan önergenin gerekçesinde, Merkez Bankası’ndaki 128 milyar dolarlık rezervin kimlere, hangi yöntemle satıldığının uzun süredir gündeme getirildiği hatırlattı.

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