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Rifat BAŞARAN/ANKARA
Haber Giriş: 01.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

CHP’den ‘havza modeli’ örgütlenme

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
CHP’den ‘havza modeli’ örgütlenme
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seyahatlerinde milletvekili olmayan illere öncelik verirken, parti bu illerde örgütlenme için ‘havza modeli’ adlı çalışma başlattı.

CHP Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, ‘havza modeli’ adını verdikleri yeni örgütlenme modelini şöyle anlattı: “Bu dönemde özellikle; oylarımızın çok düşük olduğu ve milletvekili çıkaramadığımız illerde örgütsel kapasitemizi güçlendirmek adına çalışmalar yapıldı. Bu kapsamda; mahalle temsilcisi olmayan yerlerde mahalle temsilciliklerinin kurulmasına, belde örgütlerimizin kurulmasına ve öbek örgütlenmesi çalışmalarına hız verildi. Diğer yandan; gerek coğrafi açıdan gerekse de yaşadıkları sorunlar açısından birbirine yakın olan ve ortak sorunları da bulunan illerimizi, ‘havza modeli’ adını verdiğimiz bir çalışma yöntemiyle bir araya getirdik. Daha az katılımlı fakat örgütlenme odaklı bir çalışma yürütülüyor.

AİLE VE KANAAT ÖNDERLERİ

Havza derken çoğunlukla kültürel olarak da birbirine benzerlikler taşıyan alanlar. Üç ilde de olan büyük aileler ya da üç ilçede yaşayan nüfus var. Ama üç ilçenin her biri ayrı bir ile bağlı. Eğer biz meseleye sadece idari bölünme üzerinden bakarsak, doğal olarak her ilçe kendi ilindeki yerde oy verecek. Ama bu üç ilçenin ortaklaştığı bir yerde, öyle kanaat önderleri var ki onlarla temas ettiğiniz zaman siz örneğin Kars’taki nüfus üzerinde de, komşu il sınırı içinde yaşayan bir seçmen grubu üzerinde de etkili olabiliyorsunuz. Aynı zamanda başka bir ildeki seçmen grubuna da temas etmiş olabiliyorsunuz. Günün sonunda o üç ilçenin de tamamının CHP’ye oy vermesini sağlıyorsunuz.

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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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