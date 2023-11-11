CHP’den 'gölge kabineli” yeni MYK! İşte 24 kişilik liste

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CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı'nda seçilen Parti Meclisi (PM) üyeleri, ilk toplantısını genel başkan Özgür Özel başkanlığında yaptı. Özel, toplantı devam ederken basın mensuplarına açıklama yaparak partisinin yeni Merkez Yönetim Kurulu’nu açıkladı. Özel, CHP’yi iktidar yapma inancıyla çalıştıklarını dile getirerek, bunun ilk ilk sınavının da yerel seçimler olacağını söyledi. Yerel seçimlerde CHP yönetiminde bulunan belediyeleri yeniden kazanmayı hedeflediklerini aktaran Özel, aday tercihlerinde tek kriterlerinin milletin gönlünde yer eden, seçildiği günden daha iyi olan ve yeniden seçilecek durumda olan belediye başkanlarının yeniden aday olacaklarını dile getirdi.



'3 BELEDİYE BAŞKANINI YENİDEN ADAYLAŞTIRACAĞIZ'



Aday belirleme sürecinde objektif bir tutum izleyeceklerini söyleyen Özel, "Ben, hiçbir belediye başkanını cezalandırmak ve hak ettiği bir görevi kendisine vermemek niyetinde değilim. Hiçbir belediye başkanı da hak etmediği bir yere gelmeyecek. Türkiye’de hiçbir il ve ilçede, genel başkanın söz verdiği ya da değişim ekibinin söz verdiği bir belediye başkan adayımız yok. Sadece, Sayın Mansur Yavaş, Sayın Ekrem İmamoğlu ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile ilgili, Sayın Kılıçdaroğlu’nun da anketlerdeki çok yüksek memnuniyet oranına dayanarak ifade ettiği gibi biz de o yüksek memnuniyet oranıyla Parti Meclisi’ne bir teklifle geleceğiz ve 3 belediye başkanını yeniden adaylaştıracağız" diye konuştu.



YENİ MYK



Özel, MYK’nın 24 kişiden oluşacağını ve bu kişilerin ‘gölge kabine’ görevi göreceğini aktararak yeni MYK’yı açıkladı. Buna göre; Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Aile Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Gençlik ve Spor Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, Genel Sayman Özgü Karabat, Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Kültür ve Turizm Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı, Milli Eğitim Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Sağlık Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun, Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Ticaret Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, Ulaştırma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve Yurtiçi ve Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin CHP’nin yeni MYK’sına giren isimler oldu.



100’ÜNCÜ YIL AFFINDAN YANAYIM'



Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, daha önce partiyle yollarını ayırmış isimlere 100’üncü yıl affının söz konusu olup olmadığı ile ilgili soruya, "Ben, PM’nin gelecek toplantısından önce MYK’ya bu görüşümü sunacağım. Bunu, ilk PM’nin gündemine getireceğiz. Kapsamının doğru belirlendiği, kimseyi incitmeyen bir 100’üncü yıl affından yanayım. Bunu ilk ya da ikinci MYK’da değerlendireceğiz" dedi.



Öte yandan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) da basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda yeni başkanını seçti. Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, gizli oylamayla yapılan seçim sonucunda; Turan Taşkın Özer YDK Başkanı, Ayça Akpek Şenay YDK Başkan Yardımcısı, Deniz Çakır Yüksek ise YDK Sekreteri olarak seçildi.