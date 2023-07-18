CHP’den ‘gizli protokol’ iddiasına yalanlama: ‘Özdağ’a 3 bakanlık ve MİT sözü yok’

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısı nedeniyle düzenlediği basın toplantısında, yerel seçimlerde Adana, Mersin ve Manisa’da aday çıkarılmayıp İYİ Parti’nin adaylarının destekleneceği, buna her iki partinin de sıcak baktığı iddiaları için de, “Bunların tamamı hayal mahsulü ve uydurma” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüşmeye de kapalı olmadığı açıklaması için, “İşe Esad ile başladı Esed diye bitirdi, bu, gelecek günlerde neler olacağının habercisi, bunu da not ettik” diyen Öztrak, Erdoğan’ın Körfez turu öncesindeki, “Biz neyin satılıp neyin satılmayacağını çok iyi biliriz” sözleri için de şöyle dedi:

TEK İMZAYLA KARAR

“Bu açıklama Erdoğan’ın Körfez’e teslim olmaya gittiğinin ikrarıdır. Neyin satılıp satılmayacağını gerçekten de o bilir. Atamızdan dedemizden kalan son gümüşleri Varlık Fonu’nda topladı, tek imzayla neyin satılıp satılmayacağına da o karar verecek. Körfez’den borç bulabilmek için bu ülkenin elde kalan neyi var nesi yok satmaya, Körfez şeyhlerine, prenslerine peşkeş çekmeye hazır olduğunu daha uçağa binmeden duyurması da gerçekten son derece üzücüdür.

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MECLİS TATİL YAPAMAZ

Seçim öncesinde 20 lira olan bir litre benzinin fiyatını 35 liraya, 19 lira olan bir litre mazotun fiyatını 33 liraya çıkardı. 12 Mayıs’tan bugüne dünyada petrol fiyatları yüzde 8 artarken bizde pompa fiyatları yüzde 73 arttı. Seçimden önce Cudi’den, Gabar’dan petrol, Karadeniz’den gaz fışkırıyordu. Buralardan o kadar çok gelir elde edilecekti ki bu parayla Aile ve Gençlik Bankası kurulacak, aileler ve gençler desteklenecekti. Ne oldu da şimdi akaryakıta yaptığınız zamlarla milletimizi ekmek alamaz hale getiriyorsunuz? Akaryakıt fiyatındaki bu artış iğneden ipliğe her şeye zam olarak geri dönecek. Bu arada Meclis tatile girdi, Erdoğan’ın verdiği sözler havada kaldı. MYK toplantımızda CHP grubumuzun Meclis’i bu konuda olağanüstü toplantıya çağırması kararını aldık. Türkiye’de mutfaklar yangın yerine dönmüşken, vatandaşlarımız büyük sıkıntı içindeyken millet iradesinin tecelligahı TBMM tatil yapamaz.

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HALK ÇÖZÜM BEKLİYOR

Oysa vatandaşlarımız hem kendilerini acilen rahatlatacak düzenlemeler hem de ekonomideki sorunlara çözüm bekliyor. Enflasyonu düşürecek bir programı bekliyor. Bunların sorunları çözecek bir vizyonları, bir kadroları yok. Biz, ‘Türkiye’nin rekabet gücünü artıracak reformlara acilen ihtiyacı var’ diyoruz. Bunlar sürekli zam yapıyorlar. Biz, ‘Türkiye işgücünü küresel arenada yarışabilecek şekilde yetiştirmeli’ diyoruz. Bunlar, eğitime ideolojik prangalar takmaya uğraşıyorlar. Biz, ‘Büyüme herkesi kucaklamalı’ diyoruz. Bunlar zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan politikalar uyguluyorlar. Kadro diye bir tek görevden aldığı eski bakanı, Amerika’dan ithal Merkez Bankası başkanını vitrine koyup borç bulabileceklerini sanıyorlar.”

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CHP’DEN 81 İLDE ZAM PROTESTOSU

CHP, zamları 81 ilde eşzamanlı basın açıklamalarıyla protesto etti. CHP örgütlerinin basın açıklamasında, “‘Türkiye’yi uçuracağız. Ülkemizi dünyanın en güçlü ilk 10 ekonomisi arasına sokacağız’ dediler. Dünya sefalet liginde ilk 10’a soktular. Sosyal yardımlardan yararlanarak hayata tutunmaya çalışan hane sayısını 4.5 milyona çıkardılar. Halka ekonomik soykırım uyguladılar. Erdoğan, ÖTV’yi arttırma yetkisini ilk olarak akaryakıtta kullandı. Bir gece yarısı operasyonuyla akaryakıt 6 TL zamlandı. Şimdi bu zam iğneden ipliğe her şeye misliyle yansıyacak. Enflasyon daha da coşacak” denildi. Türkiye’nin eşitlik liginde küme düşmüş bir ülkeye dönüştürüldüğü belirtilen açıklamada vatandaşlara “Bu zulüm karşısında ezilen vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Bu yangını söndürecek olan parti CHP’dir” diye seslenildi.(ANKARA)

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KILIÇDAROĞLU’NA KESK ZİYARETİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) heyeti ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, KESK Eş Genel Başkanları Şükran Kablan Yeşil, Mehmet Bozgeyik ve KESK Genel Sekreteri Şenol Köksal’dan oluşan heyeti, CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti. Kılıçdaroğlu’na Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar eşlik etti.(DHA)