CHP’den Ankara’da Anayasa mitingi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel Parti Meclisi toplantısının ardından basın açıklaması düzenledi. Özel, Yargıtay’ın Can Atalay kararı sonrası 14 Ocak’ta Ankara’da miting düzenleyeceklerini belirterek özetle şunları söyledi:

“PM’miz tamamen karşı karşıya olduğumuz yargı eliyle anayasayı askıya alma, anayasayı yok sayma ve anayasasızlaştırmak suretiyle bir sivil darbe girişimini gündemine almış durumda. Yargıtay’ın aldığı karar Can Atalay’ın, seçilmiş olan Atalay’ın salıverilmemesine, dokunulmazlık hakkından yararlanmamasına, yargılamasının durdurulmasına yönelik bir karar ve bir kriz olarak görünmekle beraber bunu çok aşan bir noktaya gelmiş durumdadır.

CAN ATALAY MESELESİ DEĞİL

Mesele öyle Can Atalay meselesi falan filan değildir. Mesele birinin kin davası, kan davası uğruna; kendi yetkilerine aldığı bu anayasanın bir maddesini hiçe sayma meselesidir. O madde bugün, 153. maddedir. Yani anayasalar her doğan için yapılması gerekirken kendisi için anayasa yaptıran Erdoğan, kendisini bu anayasanın da üstünde görmektedir. 153. maddeyi yırtıp atmıştır. Onun adına beş hakim yapmıştır, ama sonra gelip o karara sahip çıkınca Recep Tayyip Erdoğan, anayasayı ortadan kaldırmaya çalışan bu darbe girişiminin başında olduğunu itiraf etmiştir. Bugün de Yılmaz Tunç, Erdoğan’ın atadığı Adalet Bakanı, kararı hatırlatıp, ‘Meclis’in önündedir’ diyerek, darbe girişiminin yaveri olduğunu, darbe girişiminin komutanının yaveri olduğunu itiraf etmiştir.

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TOPLANTI ÇAĞRISI

Elimde tüm muhalefet partilerinin toplandığında katılacaklarını bildirdikleri CHP ve Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Türkiye İşçi Partisi ve Demokrat Parti tarafından imzalanan İYİ Parti tarafından da toplandığında oturuma katılacakları ifade edilen 9 Ocak 2024 salı günü saat 15.00’da Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırdığımız başvurumuz burada. TBMM’yi kendi iradesine karşı yapılan bu darbe girişimi için önümüzdeki salı günü saat 15.00’te olağanüstü toplantıya çağırıyoruz. Ayrıca 14 Ocak pazar günü saat 13.00’te tüm vatandaşlarımızı, tüm siyasi partileri, tüm meslek örgütlerini tüm sivil toplum örgütlerini ve bu ülkenin geleceğine sahip çıkmak isteyen her ferdi, bilhassa gençlerini Tandoğan Meydanında saat 13.00’te geleceğimize, adalete, hukuka ve ülkemize sahip çıkan mitingimize davet ediyoruz.”

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İNCE İLE BİR ARAYA GELDİ

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’un yönetimi CHP’de olmayan 23 ilçesinin yanı sıra Aydın, Adana ve Mersin’in de aralarında bulunduğu 200’e yakın belediye başkan adayının açıklanması beklenen dünkü MYK ve PM toplantıları öncesinde Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile bir araya geldi. CHP Genel Merkezi’ndeki görüşme, geçen ay İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile iki kez görüşerek destek açıklayan İnce’nin talebiyle gerçekleşti. Özel, bir saat süren görüşmenin ardından, “Memleket meselelerini ve halkın meselelerini konuştuk. Önümüzdeki süreç için diyalog ve temas halinde olmak noktasında fikir birliğine vardık” dedi.

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Özel’in de önümüzdeki günlerde İnce’ye iade-i ziyarette bulunacağı, bu ziyaretlerin ardından iki parti arasında seçim işbirliğine yönelik temasların yoğunlaşacağından söz ediliyor.