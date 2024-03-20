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CHP'deki para sayma olayında yeni görüntüler ortaya çıktı... Çantadaki dikkat çeken yazı

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#CHP#Para Sayma#Para Sayma Görüntüleri
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2024 11:16

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde paraların toplandığı ofiste üzerinde ‘İBB Spor Kulübü’ yazan para dolu çantanın getirildiği görülüyor.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti için re’sen soruşturma başlatılmıştı.

CHPdeki para sayma olayında yeni görüntüler ortaya çıktı... Çantadaki dikkat çeken yazı

Soruşturma çerçevesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ile birlikte eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın eski basın danışmanı Can Poyraz savcılığa gelerek ifade vermişti.

CHPdeki para sayma olayında yeni görüntüler ortaya çıktı... Çantadaki dikkat çeken yazı

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YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

CHP İstanbul İl Binasında çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası tarafından kayda alınan görüntülerde paraların toplandığı ofise üzerinde ‘İBB Spor Kulübü’ yazan para dolu bir çantanın getirildiği ve çantayı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Fatih Keleş’in teslim aldığı görülüyor.

CHPdeki para sayma olayında yeni görüntüler ortaya çıktı... Çantadaki dikkat çeken yazı

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#CHP#Para Sayma#Para Sayma Görüntüleri

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