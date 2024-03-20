CHP'deki para sayma olayında yeni görüntüler ortaya çıktı... Çantadaki dikkat çeken yazı

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti için re’sen soruşturma başlatılmıştı.
YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
CHP İstanbul İl Binasında çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası tarafından kayda alınan görüntülerde paraların toplandığı ofise üzerinde ‘İBB Spor Kulübü’ yazan para dolu bir çantanın getirildiği ve çantayı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Fatih Keleş’in teslim aldığı görülüyor.