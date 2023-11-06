CHP’de yeni lider seçim seferberliği ilan etti

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CHP liderliği için Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı aday olan Grup Başkanı Özgür Özel, kurultayda seçimin ilk turunu büyük sürpriz yaparak Kılıçdaroğlu’nun önünde tamamladı ancak seçilmek için gereken salt çoğunluğu iki oyla kaybetti. 1366 delegenin oy kullandığı ilk turda Özel 682, Kılıçdaroğlu ise 664 oy aldı. 18 oy geçersiz sayılırken 2 de boş oy kullanıldı. Gece yarısı ikinci tura geçilirken, Kılıçdaroğlu’nun da salondan ayrılması kurultayda havayı tümüyle değiştirdi. Özel, ikinci turdan oylarını arttırarak çıktı. Özel, gece saat 02.30’da biten ikinci tur sonunda 812 oyla Genel Başkan seçilirken, Kılıçdaroğlu’na ise 536 oy çıktı. Böylece, Kılıçdaroğlu’nun 13 yıllık Genel Başkanlığı sona ererken Özel de, CHP’nin Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Deniz Baykal, Hikmet Çetin, Altan Öymen ve Kemal Kılıçdaroğlu’ndan sonra 8. Genel Başkanı oldu.

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KILIÇDAROĞLU BEKLEMEDİ

İlk turun ardından salonda Kılıçdaroğlu’nun çekileceği iddiası yayıldı. Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresi de adaylıktan çekilmenin tartışıldığını söylerken, ancak bu sırada ikinci tura geçildiği için çekilmenin anlamsız olacağı sonucuna varıldığı belirtildi. Kılıçdaroğlu ikinci tura giden seçimde sonuç açıklanmadan da salondan ayrıldı.



İMAMOĞLU DUYURDU

Özel’in destekçileri seçimin sonuçlandığı gece geç saatlere kadar salonda coşkulu bir biçimde bekledi. Slogan ve şarkılarla sonucu bekleyen taraftarlara seçim sonucunu da Divan Başkanı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kürsüden ilan etti. Özel, büyük sevinç yaşanan salondaki konuşmasında, salondan hep birlikte kol kola, omuz omuza çıkacaklarını belirterek, “Buradan 1.5 milyon üyemize diyorum ki: Biz Cumhuriyet’in 100. yılında yaşadığımız büyük üzüntüyü telafi etmek, yüzleri güldürmek, ikinci yüzyıla zaferle girmek için örgütümüzde yarından itibaren seferberlik ilan ediyorum. Durmayacağız, omuz omuza çalışacağız. Elimizdeki belediyeleri yeniden kazanacak, yanlarına yenilerini ekleyecek ve hep birlikte büyük bir zaferi kazanacağız. Ben buna inanıyorum” dedi.

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PARTİ MECLİSİ MESAİSİ

Özel ve ekibi ardından da dünkü Parti Meclisi (PM) seçimi için kolları sıvadı. Özel, sabah da anahtar liste çalışmaları için il başkanlarıyla bir araya geldi. İmamoğlu da PM çalışmalarındaydı. Özel, başkanlarla iki saat süren toplantının ardından gazetecilere, “81 il başkanımızın sahiplendiği bir anahtar listeyi örgütümüze sunacağız” dedi. Özel, mazbatasını aldıktan sonra Kılıçdaroğlu ile devir teslim yapılacağını da belirterek, “Türkiye’yi yönetmeye layık gördüğümüz ve her 2 kişiden neredeyse birinin desteğini almış Sayın Kılıçdaroğlu’nun deneyimlerinden yararlanmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.



LİDERLERDEN TEBRİK

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Özgür Özel’e Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan da tebrik mesajları geldi.

SOSYAL MEDYADAN KUTLADI

Özgür Özel’i sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutlayan Kemal Kılıçdaroğlu, “Büyük Önderimiz Atatürk’ün emanetini, bugüne kadar onurla taşıdım. Ve bugün, kurultay delegelerimizin verdiği kararla, Genel Başkanlık görevine veda ediyorum. Bugüne kadar mücadelemize omuz veren herkese teşekkür ederim. Genel Başkanlık görevine seçilen yeni Genel Başkanımız Özgür Özel’i kutluyor, başarılar diliyorum” dedi.





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SALONDA SABAHLADILAR

Özgür Özel’in Genel Başkan seçildiği kurultayın ilk gününde seçimler tam 17 saat sürdü. Sabah 10.00’da başlayan kurultay bir sonraki gün sabaha karşı 03.00’te sona erdi. Yorulan partililer ise Ankara Spor Salonu’nun tribünlerine yatıp yorgunluklarını atmaya çalıştı.

KIRAN KIRANA LİSTE PAZARLIĞI

CHP’de Genel Başkan seçiminin ardından dün gerçekleştirlien Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri kıran kırana liste pazarlığına sahne oldu. Önceki gece geç saatlerde sonuçlanan seçimin ardından liste çalışmasına başlayan taraflar 900’ü bulduğu belirtilen PM adayları arasından kendi “anahtar” listelerini hazırlamaya başladılar. Ancak uzayan ve sık sık da tıkanan pazarlıklar nedeniyle dün 13.00 için planlanan seçime bir türlü geçilemedi. PM ve YDK seçimi önce 16.00’ya, ardından 19.00’a ertelendi. Liste çalışmalarına Genel Başkan Özgür Özel’in yanı sıra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da dahil oldu. Özel dün sabah önce il başkanlarıyla bir araya geldi. İmamoğlu’nun da daha sonra temas kurduğu başkanların, 20 kişilik bir liste verdiği ve en az 10’unu PM’de görmek istedikleri konuşuluyor. Anahtar listeler üzerinde uzlaşılması halinde geçilecek seçimde sonuçların çıkmasının bugünün ilk saatlerine kalabileceği belirtiliyor.