CHP’de yarış başlıyor

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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bugün CHP Genel Merkezi’nde düzenleyeceği basın toplantısında adaylığıyla birlikte yol haritası niteliğindeki ‘Tutum Belgesi’ni de açıklayacak. Özel’in Parti Meclisi (PM) ve Meclis grubundan genç ve yeni yüzlerle kamuoyunun önüne çıkarak değişim mesajı vereceği belirtiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yakın isimlerin de Özel’in toplantısına katılarak destek verecekleri vurgulanıyor.





Özel’in ardından CHP Genel Merkezi’nde, eski Genel Başkan Altan Öymen’in yeğeni Prof.Dr. Örsan Öymen de adaylığını ilan edecek. Öymen, “CHP’de devrim Türkiye’de devrim” sloganıyla CHP’de bir süredir değişim mesajları veren ve birçok eski milletvekilinin de destek verdiği ‘İlke ve Demokrasi Hareketi’ sözcüsü.

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AYAK KAYDIRMAK YOK

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da dün Eğitim-İş Sendikası’nı ziyaretinin ardından gazetecilerin soruları üzerine Özel’in adaylığı için şöyle konuştu: “Gayet güzel. CHP’de her üyenin genel başkan olma hakkı vardır. Bütün kurultaylarımızda çok sayıda aday çıkmıştır. Demokratik yollarla adaylıklarını ilan ederler, biz de onlara genel merkezimizde gerekli yerleri tahsis eder, her türlü ikramı sağlarız. CHP kavgaların partisi değil ki. Hayır sen olamazsın, o zaman ben senin ayağını kaydırırım düşüncesi yok.”

İYİ PARTİ’YE İTTİFAK YANITI

İYİ Parti’nin seçime kendi adaylarıyla katılma kararına ilişkin Kılıçdaroğlu “Bir siyasi parti diyor ki, biz bağımsız olarak seçimlere gireceğiz, saygıyla karşılayacağız. Seçimden sonra zaten kurduğumuz ittifak bitti. İttifak seçim dönemlerinde olur” dedi. Kılıçdaroğlu, İstanbul ve Ankara’da seçim işbirliğinin gündeme gelip gelmeyeceği sorusuna karşılık da, “O sonraki bir aşama” demekle yetindi.

‘KILIÇDAROĞLU’NU TANIMIYORLAR’

Kemal Kılıçdaroğlu, hakkında açılan ve siyasi yasak da istenen davayla ilgili de şunları söyledi: “Davayı açan da açma talimatını veren de Kılıçdaroğlu’nu tanımıyor. Kılıçdaroğlu haksızlığa boyun eğecek adam değildir. Beni tanımıyorlar. Onlar sanıyorlar ki, biz bir dava açarız, Kılıçdaroğlu korkar ve susar. Benim verilmeyecek bir hesabım yoktur. Ama onların verilecek çok hesabı olduğu için susturmaya çalışıyorlar.”

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İMAMOĞLU: İTTİFAK GEREKLİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti’den gelen kendi adaylarıyla seçime katılma açıklamalarına karşılık müzakere ve diyalog çağrısında bulundu.

İmamoğlu özetle şöyle dedi:

MÜZAKERE KAPANMADI: “Ben hâlâ ittifakın gerekli olduğunu düşünüyorum. Bunun da müzakereye açık olması gerektiğini söylüyorum. Açıkçası, yapılan tariften de müzakerenin kapanmadığını düşünüyorum.

KARŞILIKLI GEREKLERİ VAR: Sayın Akşener, İYİ Parti yöneticileriyle müzakerenin çok sağlıklı bir şekilde yürütülebileceğini düşünüyorum. Elbette bunun karşılıklı gerekleri var, zaman gösterecek.” Fatma AKSU / İSTANBUL