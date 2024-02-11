CHP’de Şükran Hanım krizi

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CHP’de önceki gün yaşanan ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski Özel Kalem Müdürü Şükran Kütükçü’nün TBBM’deki odasının polis zoruyla boşaltılmasına kadar varan kriz iddialara göre şöyle çıktı: Şükran Kütükçü değişim sürecinde tarafını değiştirerek Özel-İmamoğlu ekibine dahil oldu. CHP kulisindeki karşıt bir teoriye göre ise 37 yıllık sırdaşının Kılıçdaroğlu’na ihanet etmesi söz konusu değildi. Ancak gelinen aşamada Özel’in desteğini aldı. Özel, İdare Amiri’ne ayrılan makamı, ‘protokol müdürü’ olarak görevlendirdiği Kütükçü’ye tahsis etti.

‘BOŞALTMAM’ DİYE DİRENİNCE...

Ancak çekişmeli bir yarışın sonunda Kılıçdaroğlu ekibince TBMM İdare Amiri seçilen Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan makam odasını geri istedi. Meclis yönetimi, Kütükçü’nün CHP’li danışmanlara ayrılan odayı kullanması gerektiğini bildirdi. Kütükçü odayı tahliye etmemekte direnince Bayraktutan’ın danışmanları, Meclis idaresinin denetiminde odayı devraldı. Kütükçü’nün eşyaları görevlilerce boşaltılıp tutanak tutuldu. TBMM Genel Sekreterliği, odayı kilitli tutması ve tahliye yazısına uymaması nedeniyle Kütükçü hakkında soruşturma açtı.

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ÖZEL, PROTOKOL MÜDÜRÜ YAPTI

-Özgür Özel, Genel Başkan seçildiği kurultayın ardından Kütükçü’yü görevden almayacağını açıkladı, ancak Özel Kalem Müdürü’nü değiştirdi. Kütükçü’yü ise jest olarak “CHP Protokol Müdürü” atadı. Ancak Meclis Genel Sekreterliği, TBMM’de “Protokol Müdürü” kadrosu bulunmadığından özel makam ayrılamayacağını bildirdi.

KILIÇDAROĞLU’NUN 37 YILLIK SIR KÜPÜ

-Peki kim bu krizin odağındaki Şükran Hanım. CHP’de Özgür Özel’in Genel Başkan seçildiği 37’nci olağan kurultayın ardından üç aydan beri yaşanan iç çekişmede, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski Özel Kalem Müdürü Şükran Kütükçü’nün adı sık sık gündeme gelmişti. Çankırı doğumlu olduğu bilinen Şükran Kütükçü, çalışma hayatının 37 yılı boyunca Kılıçdaroğlu’nun sağ kolu olarak bilindi. Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü’ne atanıp daire başkanı olduğu 1986’dan itibaren Kılıçdaroğlu ile çalıştı. Gelirler Müdürlüğü’nün ardından Bağ-Kur Genel Müdürü ve SSK Genel Müdürü olduğu dönemde Kılıçdaroğlu’nun özel kalem müdürlüğünü yaptı. Çalışma hayatını izleyen gazeteciler, 1990’lı yıllardan itibaren Kütükçü’yü işine hâkim, ayrıntılarda titiz bir görev insanı olarak tanıdı. Özel hayatının mahremiyetine önem veren Kütükçü’nün geçmişte evlenip evlenmediği, henüz evli olup olmadığı, çocuk sahibi olup olmadığı, hatta doğum tarihiyle ilgili bile kamuoyuna yansıyan bilgi bulunmuyor.

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PERDE ARKASINDAKİ GÜÇ

Kılıçdaroğlu’nun İstanbul milletvekili seçilmesinin ardından danışman olarak Meclis’e geçti ve Grup Başkanvekilliği’nde aynı görevi sürdürdü. Kıılıçdaroğlu’nun 2010’da CHP Genel Başkanı seçilmesiyle birlikte Meclis’teki Özel Kalem Müdürü oldu. CHP Lideri’yle çalıştığı süre boyunca, milletvekillerince bile daima “kurmay” yetkisinde görüldü. Bu nedenle Kılıçdaroğlu’nun genel merkez kadrosuyla yaşadığı anlaşmazlıklar statüsünü etkilemedi. CHP’deki milletvekili ve belediye başkan adaylığı yarışları, liderlik çekişmesi ve kurultay hesaplaşmalarında zaman zaman “perde arkasındaki güç” olarak anıldı.