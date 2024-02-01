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CHP’de sıra İstanbul’da... Kadıköy ve Bakırköy’de kadın aday sürprizi

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#CHP#Kadıköy#Bakırköy
CHP’de sıra İstanbul’da... Kadıköy ve Bakırköy’de kadın aday sürprizi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2024 07:00

İzmir’deki aday düğümünü çözen CHP, yarın da İstanbul, Ankara, Adana ve Mersin’in kritik ilçelerinin de yer aldığı yaklaşık 400 adayını açıklayacak.

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Şu ana kadar İstanbul’da duyurduğu 28 ilçe adayı arasında sadece 3 kadın aday gösteren CHP’nin, yeni adaylar arasında da kadınlara yer vereceği belirtiliyor. Kadıköy’de, Ekrem İmamoğlu’nun İBB Başkanlığını kazanmasının ardından Kent Konseyi Başkanlığı da yapan mimar Tülin Hadi, Bakırköy’de beyin ve sinir cerrahi uzmanı Doç. Dr. Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu, Sarıyer’de İBB Saha Hizmetleri Grup Koordinatörlüğü yapan eski Beşiktaş’ta Belediye Başkan Yardımcısı Merve Öztopaloğlu, Adalar’da da İstanbul Planlama Ajansı Genel Koordinatörü Esra Huri Bulduk’un adı öne çıkarken, kulislerde ise kadın aday konusunda ağırlıkla Kadıköy ve Bakırköy işaret ediliyor. CHP Üsküdar’da Sinem Dedetaş, Bahçelievler’de Emine Gülizar Emecan ve Maltepe’de de Esin Köymen’i aday gösterdi.

ÇANKAYA DÜĞÜMÜ

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Yarınki PM’de Çankaya, Keçiören, Altındağ ve Sincan gibi Ankara’nın kritik ilçelerinin de belirlenip açıklanması bekleniyor. Ankara’da asıl krizin ise partideki her güç merkezinin kendi adaylarıyla yarıştığı Çankaya’da yaşandığı belirtiliyor.

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#CHP#Kadıköy#Bakırköy

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