CHP’de MYK’ya sosyal mesafe ayarı

Sosyal mesafe kurallarının uygulanacağı toplantıya, şehir dışındaki genel başkan yardımcıları telekonferansla katılacak. CHP MYK, geçen hafta koronavirüs nedeniyle toplanamamıştı. Kurulun yapılacağı salon koronavirüs tedbirleri çerçevesinde yeniden dizayn edildi. Oturma düzeni sosyal mesafeye göre ayarlandı. Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel salona telekonferas sistemi kurdu. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, bu sistemi ilk kez geçtiğimiz günlerde Tekirdağ’ın Malkara ilçesi Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul ile görüşerek test etti. Bu hafta ilk kez MYK videokonferans yöntemiyle yapılacak. Toplantıyı Kılıçdaroğlu önünde yerleştirilmiş panelle yönetirken, şehir dışındaki genel başkan yardımcıları ise sabit bilgisayar veya telefon kamerasından sisteme bağlanacak. Toplantıda koronavirüs salgını öncelikli konu olacak. Ayrıca infaz yasası düzenlemesi de ele alınacak.