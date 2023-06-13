CHP’de liderlik yarışı hızlandı

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SEÇİMLERİN ardından yükselen değişim taleplerinin gölgesinde kongreye giden CHP’de liderlik yarışı kızışıyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ardından Grup Başkanı Özgür Özel de denkleme girdi.

Özel, “Aday mısınız?” sorusuna, “Kaybeden takımda santrfor olmak yerine şampiyon takımda her mevkide oynamaya talibim. Sorumluluk almaktan kaçmayacağım. Ama fedakârlık yapmaktan da geri durmayacağım. Gerekirse en geniş mutabakatın parçası olan bir anlayışta duracağım. Önümüzdeki süreç için konuşmam ve dinlemem gereken herkesle temas ederek ilerleyeceğim. Partinin kimsenin önünü kapatmaması lazım” karşılığını verdi.

‘BEN DE VARIM’ YORUMU

Özel’in bu sözleri kulislerde, “Tabana ve örgüte, Kemal Bey ile Ekrem Bey cepheleri arasına sıkışmış görünen adaylık tartışmaları arasında gidilen kongre sürecinde seçeneksiz olmadıkları mesajını veriyor. Yani, değişim talepleriniz için isim arıyorsanız ‘Ben de varım’ diyor” diye yorumlandı. Özel, seçimlerin hemen ardından yaptığı, “Hiçbir şey olmamış gibi siyaset yapacağımızı kimse düşünmesin” çıkışıyla da kulisleri hareketlendirmişti.

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Cumhurbaşkanı adaylığıyla birlikte “veda” ettiği Meclis Grubu’na bugün, 97 gün aradan sonra dönmeye hazırlanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önümüzdeki günlerde örgüt buluşmalarına ağırlık vereceği de öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun önümüzdeki günlerde örgüt yöneticileri ve belediye başkanlarıyla bir araya gelmeye hazırlandığı belirtildi.

SÜRECİN ÖNÜ AÇILDI

CHP’nin yeni Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) dünkü toplantısında da kurultay sürecine ilişkin değerlendirmeler yapılırken, Parti Sözcüsü Faik Öztrak da toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında İmamoğlu ve Özel’in çıkışları ve değişim tartışmalarıyla ilgili soruyu şöyle yanıtladı:

“CHP’de değişimin nasıl gerçekleşeceği bellidir. Bu partinin 100 yıllık tarihi geçmişine, güçlü kurumsal yapısına ve meri mevzuata göre bu süreç gerçekleşir. Genel Başkanımız kendi iradesi dahilinde gerçekleştireceği değişimi yapmış, MYK’sını değiştirmiştir. Yeni MYK da ilk toplantısında kurultay takvimini başlatarak örgütlerde değişimin önünü açmıştır. Bundan sonraki süreci üyeler, ilçe, il ve kurultay delegeleri belirleyecektir. Kurultay iradesinin en sağlıklı biçimde oluşması için de herkes elinden geleni yapmalıdır ve yapacaktır.”

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YENİLENEREK SEÇİME

- MYK toplantısının ardından “Kongre sürecinde bir yenilenme, tazelenme sürecine de şahit olacağız” diyen Parti Sözcüsü Faik Öztrak, bunun da enerjinin yerel seçimlere yönlendirilmesine büyük katkılarının olacağını söyledi. Öztrak “CHP olarak biz bu seçimlerde mevcut yönetimi tarihi bir yenilgiye uğratmak konusunda kararlıyız. Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz. Onlar bir takım hazırlıkları yaptıklarını söylüyorlar, biz daha fazlasını yapıyoruz” diye konuştu.

‘KIRSAL’ TEPKİSİNE YANIT

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun televizyon programında seçim yenilgilerinin nedenlerini açıklarken kırsaldan oy alamamalarına ilişkin açıklamalarına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tepkisini de değerlendiren Öztrak, şöyle devam etti: “Genel Başkanımız bir, iki ve üç sandıklı yerlerdeki seçim sonuçlarını açıkladı. Bunu yaparken de vatandaşı değil kendimizi eleştirdi. Genel Başkanımız bu bölgelerde oyların daha düşük olmasını buralarda yeterli çalışma yapmamamıza bağladı. Cumhurbaşkanı ise çıkmış bizim tam tersini söylediğimizi iddia ediyor. Zaten bugüne kadar siyaseti de hep böyle yaptı. Biz sorumluluğumuzu biliyoruz ama karşı tarafın da yaşadığı psikolojik sıkıntıları, Genel Başkanımızın bu seçimlerde aldığı 25 milyon oyun karşı taraf üzerinde yarattığı baskıyı gayet net biçimde görüyoruz.”

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KILIÇDAROĞLU’NUN KARŞISINA KİMSE ÇIKMAZSA ADAYIM

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkanlığı’nın en çok İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yakışacağını söyleyerek, “Bu cesareti kimse gösteremezse eğer, üzerimize vazife düşerse ben şahsım adına kaçınmam” dedi.

CHP’den bir yıl süreyle geçici olarak ihraç edilen Tanju Özcan, dün sabah düzenlediği basın toplantısında “Cezam saat 17.00 itibarıyla sona eriyor. Cezanın sona ermesiyle resmi üyeliğim Yargıtay’a gönderilecek. Benim herhangi bir başvuru yapmama gerek yok. Ayın 13’ünde verilmişti, ayın 12’si itibarıyla cezam bitmiş oluyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na partimiz genel sekreterliği tarafından yazı yazılacak ve tekrar asil üyelik sıfatını kazanmış olacağım” dedi.

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İMAMOĞLU KAÇMAMALIDIR

Özcan, kamuoyunda CHP’yi yönetebilecek en güçlü isim olarak Ekrem İmamoğlu’nu gördüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:“Bu sadece genel başkan değişimi ile de yeterli kalmamalı. Tüzük değişikliği yapılmalı, parti programı yeniden yazılmalı. Çünkü çok eski bir program. Şu an kamuoyunda en güçlü isim Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu bu görevden kaçmamalıdır, ben kaçmayacağını ümit ediyorum. Onun dışında CHP’yi yönetebilecek genç, nitelikli arkadaşlarımız da var. Bu cesareti kimse gösteremezse eğer üzerimize vazife düşerse böyle bir siyasi hareketten ben şahsım adına kaçmam.”