CHP’de kurultay süreci resmen başladı... Kıran kırana delege yarışı

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CHP’nin kurultay takvimi başladı. İlçe ve il yönetimlerinde söz sahibi olacak delegeleri de belirleyecek yaklaşık 300 bin mahalle delegelesinin seçimi 30 Temmuz’a kadar tamamlanacak. İlçe kongreleri de 5 Ağustos–10 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Bu kongrelerde belirlenecek yaklaşık 500 bin il delegesi de 16 Eylül’de başlayıp 15 Ekim’e kadar sürecek il kongrelerinde il yönetimleri için oy kullanacak. İl kongrelerinde seçilen delegeler de tarihini Parti Meclisi’nin (PM) belirleyeceği büyük kurultayda genel başkan da dahil yeni genel merkez yönetimini belirleyecek. Neredeyse kış başına kadar sürecek bu süreç ise üyesinden en üst yöneticisine kadar CHP’lilere çok daha sıcak bir yaz yaşatacak.

TÜZÜK KOMİSYONU GÖREVDE

CHP’de kurultay süreciyle birlikte değişim tartışmalarının fitilini ateşlediği tüzük çalışmaları da bütün hızıyla sürüyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun da isteğiyle oluşturulan tüzük komisyonu ilk toplantısında bir dizi karar aldı. Komisyon, kurultayda oylanıp hayata geçirilecek tüzük değişiklikleri için eski yeni milletvekilleri, örgüt yöneticileri, belediye başkanları ve üyelerden talepleri istedi. Eylül ayına kadar iletilecek bu talepler komisyonda değerlendirecek. 1.3 milyonu aşkın üyeye telefon mesajıyla bu bildirimin yapıldığı kaydedilirken, dünyadaki sosyal demokrat partilerin tüzükleri de incelemeye alındı.

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GENEL BAŞKANA DA 2 DÖNEM KURALI

Milletvekilleri için 2 ya da 3 dönem kuralı getirilmesine kesin gözüyle bakılan tüzük değişiklikleri kapsamında, genel başkan için de dönem kuralı önerileri gündemde. CHP’li kaynaklar “Genel başkanın iki olağan seçime girip ikisini de kaybetmesi halinde görevinden ayrılması önerileri geliyor. Bunlar henüz netleşmedi” bilgisini verdiler.

ÖN SEÇİM TARTIŞMALARI

CHP kulislerindeki, “Genel Başkan da geçmişten bu yana demokratik bir yöntem olarak ön seçim istiyordu. Ancak hem ittifakların gündeme gelmesi hem de parti içindeki bir yapının Genel Başkan’a yönelik telkinleri sonucunda bugüne kadar ön seçim engellendi. Bugün ilginç olan, ön seçimi engelleyenler şimdi Genel Başkan değişsin derken, dışarıda kalanlar ise parti içinde demokratik bir yapının oluşturulmasına çabalıyor” değerlendirmeleri de dikkat çekti.

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KILIÇDAROĞLU ADAY OLACAK MI

- SON MYK değişikliğine kadar yerel yönetimlerden sorumlu üye olan Seyit Torun da değişim tartışmalarına “Vatandaşta değişim talebi var” diyerek katıldı. Torun, kurultay sürecine ilişkin olası seçenekleri sıralarken Genel Başkan değişsin taleplerine kurultayın karar vereceğini belirterek, “Kurultayda aday olup olmayacağı kendi kararıdır. Aday olursa, seçer seçmez o da kurultay delegesinin iradesidir. Kendisi süreci okur, değerlendirmeyi yapar, bakar, belki de hiç aday olmayabilir” dedi. CHP kulislerinde ise Kılıçdaroğlu’nun yerel seçimlere partisinin başında gitmek istediği bu nedenle de adaylıkta kararlı göründüğü yorumları yapılıyor.

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ÖZKOÇ’A YENİ GÖREV

- CHP Lideri Kılıçdaroğlu, önceki dönem Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili olan Engin Özkoç’u, Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirdi.