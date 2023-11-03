CHP'de kurultay öncesi sular durulmuyor... Pankart Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla indirildi

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CNN TÜRK muhabiri Nisan Korkmaz canlı yayında şu bilgileri aktardı:

CHP'de gözler yarın ve pazar günü yapılacak 38. Büyük Kurultay'a çevrildi. CHP yeni genel başkanını ve parti yönetimini seçmeye hazırlanıyor. Divan başkanlığını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı kurultayda ilk gün genel başkanlık yarışı olacak. İkinci gün ise parti meclisi oylanacak.

"OYUNUN FARKINDAYIZ, LİDERİMİZİN YANINDAYIZ"

Ancak kurultaya saatler kala parti içinde de sular durulmuyor. Kurultayın düzenleneceği Ankara Spor Salonu'na bir pankart asıldı. Bu pankartta 'Oyunun farkındayız, liderimizin yanındayız' yazıyordu. O pankartın Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla kaldırtıldığı iddia edildi. Pankartın kaldırılmasının ardından da kurultay hazırlık komitesinin onayından geçmeyen hiçbir pankartın salonda yer almayacağı ifade edildi.

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İL BAŞKANLARININ KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK AÇIKLAMASI

Bir diğer polemik de il başkanlarının CHP Genel merkezini ziyaretiyle ilgiliydi. İl başkanları dün kameraların karşısına geçti ve 55 il başkanı adına Kılıçdaroğlu'na destek verdiklerini açıkladı bu kurultayda. Ancak bu açıklamanın ardından da bazı il başkanlarından da yalanlama geldi.

Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. "Samsun için yazılanlar doğru değildir. 18 Kurultay delegemiz var ve imza veren olmamıştır" ifadelerini kullandı. Bir diğer yalanlama da Kocaeli Başiskele ilçe Başkanı Anıl Acurman'dan geldi. "Kıymetli il başkanlarımız kurultay delegelerini değil kendi özgür iradelerini temsilen bu fotoğrafa girmişlerdir. Genel merkezimizin resmi hesabından böyle bir paylaşım ise bence uygun olmamıştır" ifadesini kullandı. Kurultaya saatler kala parti içinde yaşanan polemikler bu yöndeydi.